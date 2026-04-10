El senador mexiquense Enrique Vargas del Villar fue designado como integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tras un acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (JUCOPO),

Con esta designación, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) formará parte del grupo de senadores que integrarán este órgano del Congreso encargado de supervisar y dar seguimiento a temas relacionados con la seguridad del país.

Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional supervisa inteligencia y políticas de seguridad

La Comisión está integrada por seis legisladores: tres senadores y tres diputados federales. Su creación se establece en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional de México, con el objetivo de fortalecer la vigilancia parlamentaria sobre las instituciones encargadas de la seguridad del Estado.

Durante su intervención, Vargas del Villar agradeció el respaldo de los integrantes de la JUCOPO y afirmó que asume esta responsabilidad con el compromiso de trabajar desde el Senado para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en México.

Entre las funciones principales de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se encuentra solicitar informes a dependencias estratégicas del gobierno federal, así como analizar proyectos y programas vinculados con la seguridad del país. Además, se encarga de la revisión de reportes del Centro Nacional de Inteligencia, así como del conocimiento del proyecto anual de la Agencia Nacional de Riesgos.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se encarga de analizar la estrategia seguridad del país

Asimismo, los integrantes del órgano legislativo pueden conocer informes del Consejo de Seguridad Nacional de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de revisar acuerdos de cooperación en materia de seguridad y emitir recomendaciones sobre las políticas implementadas.

La comisión también tiene la facultad de analizar acciones relacionadas con la seguridad nacional y formular observaciones dirigidas al Consejo de Seguridad Nacional. Para que el órgano legislativo quede formalmente instalado, aún falta que la Cámara de Diputados nombre a sus tres representantes.

Además de esta nueva responsabilidad, Enrique Vargas del Villar participa en diversas comisiones dentro del Senado, entre ellas Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Justicia y Guardia Nacional.