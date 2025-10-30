San Luis Potosí se prepara para convertirse en un punto de encuentro cultural, entre letras y público, pues del 24 al 28 de noviembre se llevará a cabo el XVIII Festival Internacional Letras en San Luis, donde participarán escritores reconocidos de México, América Latina y Europa.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó de manera oficial el festival desde la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en la Ciudad de México, donde destacó que el evento refleja el gran momento cultural que vive la capital potosina, reconocida como Capital Americana de la Cultura, Ciudad Patrimonio Mundial y Ciudad del Aprendizaje por la Unesco.

Festival Letras en San Luis fortalece la identidad y proyección cultural del estado (Cortesía)

¿Quiénes participarán en el Festival Internacional de las Letras en San Luis?

El presidente municipal destacó que esta edición contará con la participación de diversos escritores y figuras de la literatura que darán lecturas, charlas y mesas de diálogo en 13 sedes culturales de SLP:

Gioconda Belli

Ángeles Mastretta

Rosa Beltrán, Alberto Ruy Sánchez

Ana Clavel

Celeste Alba Iris García

Liliana Blum

Silvia Peña Alfaro

Tonatiuh Trejo

Mónica Nepote

Diamela Eltit (Chilena)

Laura García (Española)

Jorge Carrión (Español)

Esta edición, el festival rendirá homenaje al promotor cultural Daniel García Álvarez de la Llera, exdirector de Cultura Municipal, por su legado en la difusión artística del estado.

Festival Letras en San Luis fortalece la identidad y proyección cultural del estado (Cortesía)

Durante la presentación participaron también Martín Juárez Córdova, Director de Cultura Municipal, el poeta Víctor Manuel Mendiola, curador del festival, y la periodista Laura Barrera, quienes subrayaron que el encuentro literario reafirma el liderazgo de San Luis Capital como uno de los destinos culturales más importantes de México.

Con este evento, el gobierno de la capital de San Luis Potosí, busca acercar la lectura y la cultura a las y los habitantes, así como a turistas nacionales e internacionales, con el XVIII Festival Internacional Letras.