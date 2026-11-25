El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la inauguración del XIX Festival Internacional Letras en San Luis, un encuentro que reúne a escritores nacionales e internacionales para impulsar la creación literaria y el intercambio cultural. La edición de este año celebra 19 años de promover la literatura y fortalecer la identidad cultural de la capital potosina.

San Luis Potosí cuenta con el reconocimiento de Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Literatura, una distinción que, de acuerdo con el alcalde, la convierte en la única ciudad de México con este nombramiento dentro de esa categoría.

Enrique Galindo destaca reconocimiento de la UNESCO a San Luis Potosí como Ciudad Creativa en Literatura

Durante la inauguración, Enrique Galindo señaló que el reconocimiento de la UNESCO es resultado de un trabajo sostenido durante casi dos décadas, así como del impulso a los talleres literarios y la continuidad del festival como espacio para autores consolidados y nuevas generaciones.

El alcalde destacó que esta distinción pertenece a los escritores, promotores culturales, organizadores y ciudadanos que han mantenido viva la tradición literaria de la ciudad y han convertido las letras en parte de su identidad.

También subrayó la importancia de la literatura ante un contexto marcado por la violencia y los conflictos, al considerarla una herramienta para ampliar perspectivas, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la convivencia. Añadió que el Gobierno de la Capital y el Cabildo han colocado la promoción literaria entre sus prioridades culturales.

San Luis Potosí celebra el XIX Festival Internacional Letras (Cortesía )

Víctor Manuel Mendiola destaca el papel del Festival Internacional Letras en San Luis

Por su parte, Víctor Manuel Mendiola, curador de esta edición, reconoció la participación del alcalde Enrique Galindo para hacer posible el encuentro. Consideró que la literatura es una vía para impulsar el progreso, alejarse de la violencia y propiciar el intercambio de ideas.

El curador también destacó la importancia del diálogo para construir una sociedad plural y democrática, en un espacio que reúne a autores, lectores y distintas generaciones.

Con 19 ediciones, el Festival Internacional Letras en San Luis se ha consolidado como una plataforma para el intercambio literario y una de las principales expresiones de la vocación cultural de la capital potosina.