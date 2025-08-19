Enrique Galindo inauguró el Centro Municipal de Salud Mental en San Luis Potosí, junto con el DIF Municipal.

El objetivo es brindar atención psicológica y psiquiátrica a la población, fortaleciendo la política pública de salud y promoviendo el bienestar emocional y mental de las familias.

Autoridades y ciudadanos, incluido el Premio Municipal de la Juventud 2024, destacaron que el Centro Municipal de Salud Mental en San Luis Potosí es un espacio seguro, profesional y humano

Enrique Galindo reafirma compromiso integral con San Luis Potosí

El alcalde Enrique Galindo destacó que el Centro Municipal de Salud Mental acerca la atención especializada a la ciudadanía y dialogó con legisladores locales.

Esto, para promover que otros municipios implementen iniciativas similares, asegurando presupuesto y continuidad a este modelo de atención en salud mental.

Servicios del Centro Municipal de Salud Mental en San Luis Potosí

El Centro Municipal de Salud Mental en San Luis Potosí ofrece:

Atención neuropsicológica para enfermedades relacionadas con lesiones cerebrales y prevención del deterioro cognitivo.

Atención psiquiátrica ambulatoria con emisión de recetas y procesos de seguimiento.

Los servicios serán gratuitos, priorizando a personas en situación vulnerable tras estudio socioeconómico, informó Enrique Galindo.