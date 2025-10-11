Durante este 10 de octubre, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Dra. Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, encabezó la inauguración de la nueva Clínica Reconstructiva de Mama en Culiacán en el Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”.

El objetivo de esta nueva área es ofrecer atención integral, gratuita y con perspectiva humana, especializada en cirugía plástica reconstructiva y acompañamiento emocional de las pacientes. Además, la clínica busca reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento mediante un modelo multidisciplinario que incluye atención médica, quirúrgica, psicológica y de trabajo social.

La clínica atenderá a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama de forma gratuita, integral y con enfoque humano (Cortesía)

Nueva Clínica Reconstructiva de Mama en Culiacán busca ofrecer atención integral

Durante el evento, la presidenta del DIF recordó que este proyecto surgió hace cuatro años gracias a la propuesta de un grupo de cirujanos plásticos, liderados por la Dra. Rafaela Martínez, y hoy se consolida como uno de los proyectos más importantes de atención a la salud.

“Con la apertura de estos espacios reafirmamos nuestro compromiso en la atención a la salud, la dignidad de las personas y el bienestar de la población, este es un espacio que le va a dar sonrisa a muchísimas mujeres, que les va a regresar la seguridad a quienes están siendo diagnosticadas, a esas 800 mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer de mama, sepan que no están solas, que hay todo un equipo multidisciplinario, muy capaz, tanto en sus conocimientos como en su amor al prójimo que las van a recibir con mucho cariño y las van a atender a ellas y sus familias, porque también se atiende el tema de la salud emocional” Eneyda Rocha, presidenta del DIF Sinaloa

Por su parte, el Dr. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa, reconoció el esfuerzo conjunto del gobierno estatal, el DIF y el IMSS-Bienestar, señalando que esta clínica representa un avance histórico en la atención a mujeres.

“Son acciones viables que sin duda van a devolver la sonrisa a tantas mujeres, felicidades, los invito a que sigamos trabajando y construyendo un mejor Sinaloa rescatando mujeres” Dr. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa

Mientras que el Dr. Lucas Lugo Félix, subdirector médico del Hospital General IMSS-Bienestar, afirmó que el nosocomio es “un hospital de puertas abiertas dispuesto a colaborar en temas de salud y reconstrucción humana”

Si eres de las mujeres interesadas en acceder al programa gratuito de reconstrucción de mama, puedes registrarte directamente en las oficinas del DIF Sinaloa o acudir al Hospital General de Culiacán para solicitar una consulta de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.