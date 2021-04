Hija de migrantes Purépechas es aceptada en Harvard

Elizabeth Esteban temía ser rechazada por su condición socioeconómica y sus orígenes latinos

Elizabeth Esteban es una hija de indígenas Purépechas que trabajan en el valle de Coachella y que ahora ha sido aceptada en la Universidad de Harvard, uno de sus mas grandes sueños.

A través de un video, Elizabeth Esteban de orígenes Purépechas muestra su reacción al enterarse que fue aceptada en la Universidad de Harvard con una beca completa , por lo que dijo sentirse muy orgullosa ya que casi nadie en su comunidad ha podido lograrlo.

Con muy pocos recursos, viviendo en una casa rodante, hija de inmigrantes indigenas Purepuchas de México, esta jovencita ganó una beca completa para estudiar en #Harvard Bravo Elizabeth Esteban!!! 👏👏👏 #TheGoodNewsIsYou #LaBuenaNoticiaEresTu — Adriana Ruggiero Robinson (@adrianaruggiero) April 14, 2021

Los padres Purépechas de Elizabeth, quienes llegaron a Estados Unidos desde Michoacán, México para trabajar en los campos agricolas; la familia vive en una casa móvil en el valle de Coachella y, aunque son de escasos recursos siempre intentaron darle a Elizabeth y sus hermanos una vida mejor.

“Valiço la pena òrque ya mi hija logró lo que ella tanto anhelaba estudiar, y pues ahora con mas razón. Estoy muy orgullosa de ella” Cecilia Esteban, madre de Elizabeth

Elizabeth casi declina por el temor de sus raiíes latinas

De acuerdo con Elizabeth, estuvo a punto de no mandar su solicitud a la Universidad de Harvard al sentir que ser de bajos recursos y de origen latino le complicaría las cosas ya que, el 40% de los estudiantes son blancos y solo el 5% son latinos.

“Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no sentía que mis logros merecían tener una universidad así de prestigiosa. Y yo no tengo una persona que conozca cómo para someter las aplicaciones ahí” Elizabeth Esteban

De igual manera, Elizabeth ha tenido que estar estudiando en línea durante el último año ante la emergencia del Covid-19, al igual que muchas otras preparatorias del estado pero, una de las dificultades con las que se ha encontrado ha sido la falta de conectividad a Internet debido al área rural en donde vive