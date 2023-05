Alejandra del Moral, candidata de la alianza Va por el Estado de México, aseguró que Delfina Gómez, candidata de Juntos Haremos Historia, le negó el saludo al término del primer debate del Estado de México del pasado 20 de abril.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alejandra del Moral contó que al final del primer debate en el Estado de México rumbo a las elecciones 2023 se acercó a despedirse de Delfina Gómez, pero la morenista la dejó con la mano estirada.

La priista señaló que si bien son adversarias políticas, ello no implica que no se traten con respeto.

“En el debate, me acerqué a despedirme: ‘buenas noches’... al final de cuentas, sí somos adversarias políticas, pero como los boxeadores, se acaba el round y listo... y me dejó con la mano estirada, no me quiso saludar”, relató Alejandra del Moral en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

En ese sentido, Del Moral sostuvo que la política no es personal y deseó que al final gane la mejor.

Delfina Gómez se solidariza con Alejandra del Moral por muerte de mujer en mitin en Tecámac

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, lamentó la tragedia ocurrida en Tecámac durante un mitin de Alejandra del Moral donde murió una persona y 34 personas resultaron heridas.

A través de su Twitter, Delfina Gómez se solidarizó con Alejandra del Moral, así como con los heridos y la familia de la mujer que murió.

“Mi sentido pésame para la familia de la persona fallecida en el desafortunado incidente ocurrido hoy en Tecámac. Mi solidaridad con las personas heridas y con @AlejandraDMV. En momentos como estos, lo único que importa es el bienestar de todas y todos” Delfina Gómez

El jueves 27 de abril se registraron fuertes ráfagas de viento en Tecámac, Estado de México, que causaron grandes afectaciones.

Alrededor de las 16:40 horas, Alejandra del Moral informó que el viento provocó que una lona y un templete cayeran sobre los asistentes que esperaban a la candidata.

Este incidente provocó 43 heridos que no tuvieron lesiones de gravedad; sin embargo, momentos después se reportó que María Caballero Otero de 84 años murió de un infarto luego de que no la quisieron atender en el Hospital de las Américas.

¿Cuándo y dónde ver el Segundo Debate Estado de México?

La fecha para el segundo debate en el Estado de México entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral está programado para el jueves 18 de mayo.

El debate será transmitido por: