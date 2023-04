Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, defendió la conducción de Ana Paula Ordorica en el primer debate del Estado de México de las elecciones 2023.

De acuerdo con la candidata, Ana Paula Ordorica sólo hizo su trabajo como moderadora en el debate entre ella y Alejandra del Moral.

Esto luego de que militantes de Morena criticaron a la periodista por supuestamente lanzar ataques contra Delfina Gómez y realizar el debate con tintes políticos a favor del PRI y sus partidos aliados.

Delfina Gómez aseveró que Ana Paula Ordorica sólo hizo su trabajo en el primer debate por el gobierno del Estado de México.

La morenista aseguró, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que la conducción de Ana Paula Ordorica no fue tendenciosa y aclaró que no le gustaría “hablar de una compañera” porque sería fomentar la violencia de género.

“Yo creo que ella hizo su trabajo. Además de que como yo dije en ese día en el debate, a mí me molesta un poco la cuestión de la violencia que se da de género y el hablar de una compañera, por ejemplo, en el caso de la conductora, a mí no me quedaría porque yo soy muy respetuosa”

Delfina Gómez