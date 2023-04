El primer debate Estado de México se realizó entre las 2 candidatas a gobernadoras el 20 de abril, evento del que de acuerdo con uno de los invitados de Ana Paula Ordorica a su podcast, Delfina Gómez salió fortalecida.

Ana Paula Ordorica, en su podcast Broojula, consultó a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky que consideró que Delfina Gómez fue la mejor posicionada tras el debate rumbo a las elecciones 2023.

El presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, aseguró que Delfina Gómez salió fortalecida de su primer debate por el gobierno del Estado de México.

De acuerdo con el invitado al podcast de Ana Paula Ordorica, el debate fue aburrido porque las dos candidatas llegaron “muy preparadas”.

Asimismo, aseguró que este debate por el gobierno del Estado de México no se trataba de un triunfo, sino de los errores de alguna de las aspirantes.

El invitado de Ana Paula Ordorica aseveró que la expectativa era si se equivocaría Delfina Gómez por ser quien va adelante en las encuestas.

“La expectativa era: ¿Se equivocará Delvina Gómez, que es la que va adelante? y pues no se equivocó…Ganó en términos electorales Delfina Gómez ¿por que? porque no perdió. Por eso ganó. corrió el riesgo y no perdió. Entonces creo que ya pasó la mitad de la campaña y salió ilesa de este riesgo que corrió”

Roy Campos