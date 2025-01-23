Manuel Rosemberg, mexicano cofundador de ANA Care, fue reconocido como Emprendedor Social del 2025 por la Schwab Foundation.

Esto, destacando su liderazgo en iniciativas innovadoras en salud, educación y sostenibilidad.

Este galardón resalta el impacto transformador de Manuel Rosemberg en la atención domiciliaria.

Manuel Rosemberg innovó la atención domiciliaria

ANA Care, fundada por Manuel Rosemberg y Ariel Zylbersztejn, es una plataforma impulsada por la Inteligencia Artificial que apoya a cuidadores a domicilio en ocho países de Latinoamérica .

Con más de 15 mil cuidadores capacitados , la plataforma ha beneficiado a más de 50 mil personas, mejorando la calidad de la atención y reduciendo costos médicos.

Cuidado domiciliario (Cortesía)

ANA Care, de Manuel Rosemberg, mejora de la calidad laboral

El 70 por ciento de los cuidadores de adultos mayores en Latinoamérica ganan el salario mínimo, lo que genera una precariedad laboral que impacta tanto a los cuidadores como a los sistemas de salud.

ANA Care busca resolver esta crisis y garantizar sistemas de salud sostenibles a medida que la población envejece.

Por ello, Manuel Rosemberg ha implementado un programa piloto en la Ciudad de México, aumentando la efectividad de la atención domiciliaria y reduciendo tiempos de respuesta.

La colaboración con gobiernos y organizaciones como el BID fortalece su posicionamiento como un referente en la región.

Manuel Rosemberg llama a la acción para mejorar el cuidado

Manuel Rosemberg invitó a gobiernos, empresas y cuidadores a unirse a ANA Care en su misión de transformar el cuidado de adultos mayores.

En su mensaje, resaltó la importancia de dignificar la labor de los cuidadores, con el compromiso de continuar innovando para enfrentar los retos globales en la atención sanitaria.