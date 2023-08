El video de una pelea entre dos mujeres se hizo viral no solo por tener lugar en la fila de un puesto de esquites, sino por la violencia que permitieron y alentaron testigos y familiares en Ecatepec, Estado de México.

“¿Muy chingona?” “A huevo, culera” fue parte del intercambio de insultos entre las dos mujeres mientras una lanzaba cabezazos a la otra.

Aunque ni “Claudia” ni “la güera” se soltaban, la de menor estatura no huyó a los cabezazos, pero tardó en responder los golpes.

Familiares alientan a mujeres a pelear en Ecatepec

Justo eso era lo que querían los testigos e incluso hijos e hijas de ellas, verlas pelear, pues no hicieron nada por detener la violencia y por el contrario las alentaban a más golpes.

Al parecer, los hijos de la mujer de menor estatura la alentaban para que respondiera a la violencia de la otra, no solo de manera verbal sino que de igual manera la golpeara con la misma brutalidad que lo hacía la de pantalón beige.

“Rómpele su puta madre, jefa” dijo uno y “tu puedes y siempre has podido”, dijo otra persona presente, esto según el video publicado por el periodista Carlos Jiménez .

Las vecinas al parecer ya se conocían sin que se sepa cuál fue el motivo que detonó la pelea, porque una de ellas le reclamó que que ya la tenía harta: “ya me tiene hasta la madre, culera”.

Usuarios de redes sociales se burlaron de las “subtramas” porque fuera de esa pelea estaban por surgir otros conflictos por estar grabando y estar apoyando a uno otro bando familiar.

Internet desaprueba pelea callejera en Ecatepec

Comentarios señalaron que este es el ejemplo de la sociedad bulleadora en la que afuera de los colegios los demás alientas a pelear a unos para diversión propia.

Otros se quejaron de que no haya aparecido la policía local, pero unos más se centraron en el papel de los familiares de cada parte pues en lugar de evitar la violencia las alentaron a golpearse.

Normalizan violencia justificando “pelea 1 a 1” en Ecatepec

No faltó el que hizo el desatinado comentario de “es una pelea 1 a 1″ para hacer creer que no tiene nada de malo la violencia y quienes no les fue suficiente la brutalidad de ver aventar cabezazos a la cara y rodillazos.

También tomaron a broma el hecho de saber quién era “la güera” pues ambas tenían el pelo teñido y el momento en el que la hija le sugirió a una de las peleadoras que atacara “al greñas”.

Internautas se preguntaron qué pasó finalmente con el puesto de esquites y si son realmente buenos como para que hasta sea un lugar donde la gente dé lugar a peleas.