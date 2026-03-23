Los vecinos de tres colonias en Tultitlán renombraron sus calles en protesta a la imposición de la nomenclatura de la “Cuarta Transformación”, hecho que causó gran polémica hace más de un año.

Pese a la negativa de los vecinos, el gobierno de Tultitlán decidió renombrar a las colonias Paraje Fimesa 1, 2 y 3 como la colonia “Cuarta Transformación”, cambiando también las calles.

Ante esto, vecinos salieron a protestar y renombraron las calles con títulos como:

Ecocidio de Tultitlán

Cuñada del Bienestar

Cártel La Barredora

Huachicol Fiscal

Desfalco Segalmex

Boda en Bellas Artes

AIFA 520 mdp

Casa Gris

Vecinos de colonia “Cuarta Transformación” renombran calles como protesta (Cortesía)

Protestan vecinos de colonia “Cuarta Transformación” en Tultitlán

Habitantes de las colonias Paraje Fimesa 1, 2 y 3 en Tultitlán, renombradas a “Cuarta Transformación”, protestaron en contra del cambio al argumentar que los vecinos no fueron consultados.

Los vecinos argumentan que el cambio de nombre en estas colonias de Tultitlán no es algo mínimo, pues esto trae posibles afectaciones en documentos, servicios y otros trámites de sus habitantes.

Dado que el gobierno municipal no da una solución a sus demandas, los vecinos renombraron sus calles en protesta y anunciaron que ya no será colonia “Cuarta Transformación”, sino “Transformación de cuarta”.

Los carteles de los vecinos con los nuevos nombres de sus calles fueron colocados en espacios públicos y, tras la protesta, personal del cabildo de Tultitlán, Estado de México, acudió a quitarlos.