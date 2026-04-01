Un grupo de vecinos tomó la caseta de la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, a modo de protesta para impedir que su colonia sea rebautizada como “Cuarta Transformación”.

Entre gritos de “Fuera la 4T”, los inconformes —que viajaron desde Tultitlán hasta Tepotzotlán— dieron libre acceso a los automovilistas que viajaban en dirección a Querétaro durante la protesta del miércoles 1 de abril.

Inconformes denuncian problemas en trámites por cambio a “Cuarta Transformación”

Vecinos de Tultitlán se han mostrado inconformes con el cambio de nombre de su colonia “El Paraje Fimesas” a “Cuarta Transformación”, nombrada así en honor al movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador.

Protestan en Tepotzotlán por colonia “Cuarta Transformación” (Especial)

Los pobladores aseguran que el cambio de nombre era innecesario y que se trató de una arbitrariedad por parte del gobierno municipal.

Además, aseguran que rebautizar su colonia a “Cuarta Transformación” les ha traído problemas en lo que respecta a:

Trámites gubernamentales

Contratación de servicios

Confusiones de ubicación

Vecinos también acusan a funcionarios de destruir viviendas

En esta última marcha, los inconformes también exigieron a la FGJEM dar avances en las investigaciones contra funcionarios acusados de haber destruido viviendas para obtener predios.

Esta no es la primera vez que los vecinos se movilizan para denunciar la situación por el cambio de nombre de su colonia, así como por la supuesta destrucción de viviendas.

Recién el domingo 29 de marzo, inconformes realizaron una movilización en la colonia afectada para renombrarla como “Transformación de Cuarta”.