El Trolebús Ixtapaluca contará con 12 estaciones, desde Caseta Vieja hasta San Buenaventura, y busca mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México. El proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco, además de reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado.

La obra se encuentra en construcción y forma parte de los proyectos del Plan Oriente, coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. De acuerdo con las estimaciones, el nuevo sistema atenderá diariamente a un promedio de 52 mil usuarios y ampliará las opciones de conexión con la Ciudad de México.

Trolebús Ixtapaluca tendrá 12 estaciones desde Caseta Vieja hasta San Buenaventura

La ruta estará integrada por 12 estaciones que conectarán distintos puntos de Ixtapaluca. El recorrido contempla las siguientes paradas:

Caseta Vieja Cerro del Elefante UES Ixtapaluca Hacienda Ojo de Agua Santa Bárbara Carretera Internacional Acozac Vigilantes Ixtapaluca Centro Cruz Roja Camino a San Francisco San Buenaventura (terminal)

Con este recorrido, el proyecto busca facilitar los desplazamientos de quienes viven en el municipio y de las personas que se trasladan diariamente por esta zona del Estado de México.

Trolebús Ixtapaluca: conoce las 12 estaciones de la nueva ruta (Cortesía)

Trolebús Ixtapaluca conectará con Chalco-Santa Marta y concluirá en 2027

La construcción del nuevo sistema contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. Además, se conectará con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta, lo que permitirá enlazar ambas rutas y ampliar las alternativas de traslado hacia la Ciudad de México.

También se prevén adecuaciones en el entorno de Constitución de 1917 para facilitar la conexión con otros servicios de transporte.

Las autoridades estatales y federales estiman que las obras concluyan en julio de 2027. Una vez terminado, el Trolebús Ixtapaluca buscará reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad para los habitantes de esta región del Estado de México.