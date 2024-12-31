¿Viajas del Edomex a la Ciudad de México (CDMX)? Como ocurre cada inicio de año, el Tren Suburbano subirá de precio en 2025 y te damos todos los detalles que necesitas saber.

El Tren Suburbano es uno de los principales medios de transporte que se ocupa para viajar desde el Edomex a la CDMX, en especial para los trayectos en la zona norte de la capital del país.

Apenas el pasado mes de junio de 2024, se aplicó un aumento de precios para los viajes del Tren Suburbano y se prevé que al inicio del 2025 vuelvan a aumentar como ocurre cada año.

Tren Suburbano al AIFA (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Prevén que Tren Suburbano suba de precio en 2025

A pesar de que el Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más eficientes que conectan al Edomex y la CDMX, el constante aumento de precios sería perjudicial para sus usuarios.

El aumento de precios del Tren Suburbano hace que sea más difícil su uso, principalmente para los trabajadores, que muchas veces prefieren utilizar camiones por ser un transporte más económico, a pesar de que sea más tardado.

Este año hubo un aumento del precio del Tren Suburbano en sus dos viajes, pasando de los 10 a los 10.50 pesos y de los 23 a los 24.50 pesos; se espera un aumento en 2025 como cada año.

Aunque hasta el momento se desconoce cuándo o cuánto podría aumentar el precio del Tren Suburbano, los usuarios están acostumbrados que año con año aumente el costo de los viajes.

Tren Suburbano al AIFA (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Viaje al AIFA desde el Tren Suburbano: Este será el precio en 2025

A inicio del mes de diciembre, se informó que la obra que conecta el Tren Suburbano con el AIFA ya se encuentra construida en más del 50%, por lo que se prevé que comience a operar en 2025.

De acuerdo con la información, el viaje de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría costar 120 pesos y desde la estación Lechería, 70 pesos.

No obstante, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que aún se revisan las tarifas de en el Tren Suburbano, que actualmente viaja de Cuautitlán con Buenavista.