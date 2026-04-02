El alcalde Ricardo Moreno Bastida dio a conocer que el gobierno municipal de Toluca mantiene brigadas permanentes para supervisar y controlar la contaminación auditiva en establecimientos comerciales, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y garantizar un entorno urbano saludable.

Moreno Bastida informó que estas acciones se realizan a través de la Dirección Jurídica e Inspección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, cuyos inspectores realizan recorridos para verificar que los negocios cumplan con la NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual establece los niveles máximos de ruido permitidos en zonas urbanas.

Toluca sancionará a negocios por exceso de ruido

De acuerdo con la normativa, los límites permitidos son de 68 decibeles en horario de 6:00 a 22:00 horas, mientras que de 22:00 a 6:00 horas el máximo permitido es de 65 decibeles. Para realizar las mediciones, el personal técnico utiliza sonómetros especializados que permiten obtener resultados precisos durante las inspecciones.

Gobierno de Toluca vigila niveles de ruido en establecimientos comerciales (Cortesía)

Cuando se detectan niveles de ruido superiores a los establecidos, la autoridad municipal inicia procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones económicas, clausura parcial o suspensión temporal de actividades, conforme a lo establecido en el Código para la Biodiversidad del Estado de México.

Además, los propietarios de los negocios reciben notificaciones oficiales para que corrijan las irregularidades detectadas y adopten medidas preventivas que reduzcan la emisión sonora, como la instalación de barreras acústicas o ajustes en el funcionamiento de maquinaria.

Gobierno de Toluca vigila niveles de ruido en establecimientos comerciales (Cortesía)

El gobierno municipal señaló que estos operativos buscan identificar fuentes de ruido excesivo y fomentar una convivencia armónica entre comercios y habitantes. También se hizo un llamado a los dueños de establecimientos a respetar la normativa vigente para evitar sanciones y contribuir a la protección de la salud de la población.