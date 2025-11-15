En el tercer día del Buen Fin, el gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, reforzó un operativo especial de vigilancia para garantizar compras seguras y acompañar a miles de familias que visitan plazas, tiendas y zonas bancarias.
Toluca se compromete con la seguridad
Desde el jueves 13 de noviembre, la Dirección General de Seguridad y Protección desplegó elementos en plazas comerciales, tiendas departamentales, supermercados, bancos, restaurantes, parques, el Centro Histórico y otros espacios de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la presencia institucional.
Este operativo contempla medidas como:
- Patrullajes constantes en puntos estratégicos
- Monitoreo en tiempo real desde el Centro de Control y Comando
- Recorridos en zonas concurridas
- Vigilancia especial en accesos, estacionamientos y áreas bancarias
Asimismo, en plazas y centros comerciales, equipos de elementos de proximidad, unidades motorizadas y personal de inteligencia mantiene supervisión permanente.
Mientras que en bancos, cajeros y restaurantes se realizan rondines que buscan prevenir asaltos, fraudes y cualquier conducta de riesgo.
Este operativo continuará hasta el lunes 17 de noviembre, con refuerzos nocturnos y cierres de vigilancia al término de cada jornada.
Por otra parte, el gobierno municipal hizo un llamado a las y los ciudadanos a reportar cualquier incidente al 911 o al 089 para una denuncia anónima, además de atender las recomendaciones del personal en campo y colaborar para mantener un entorno seguro.