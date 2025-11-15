En el tercer día del Buen Fin, el gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, reforzó un operativo especial de vigilancia para garantizar compras seguras y acompañar a miles de familias que visitan plazas, tiendas y zonas bancarias.

Toluca se compromete con la seguridad

Desde el jueves 13 de noviembre, la Dirección General de Seguridad y Protección desplegó elementos en plazas comerciales, tiendas departamentales, supermercados, bancos, restaurantes, parques, el Centro Histórico y otros espacios de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la presencia institucional.

Toluca reafirma su compromiso con la seguridad de las familias durante el Buen Fin (Cortesía )

Este operativo contempla medidas como:

Patrullajes constantes en puntos estratégicos

Monitoreo en tiempo real desde el Centro de Control y Comando

Recorridos en zonas concurridas

Vigilancia especial en accesos, estacionamientos y áreas bancarias

Asimismo, en plazas y centros comerciales, equipos de elementos de proximidad, unidades motorizadas y personal de inteligencia mantiene supervisión permanente.

Mientras que en bancos, cajeros y restaurantes se realizan rondines que buscan prevenir asaltos, fraudes y cualquier conducta de riesgo.

Este operativo continuará hasta el lunes 17 de noviembre, con refuerzos nocturnos y cierres de vigilancia al término de cada jornada.

Por otra parte, el gobierno municipal hizo un llamado a las y los ciudadanos a reportar cualquier incidente al 911 o al 089 para una denuncia anónima, además de atender las recomendaciones del personal en campo y colaborar para mantener un entorno seguro.