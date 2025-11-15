En el tercer día del Buen Fin, el gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, reforzó un operativo especial de vigilancia para garantizar compras seguras y acompañar a miles de familias que visitan plazas, tiendas y zonas bancarias.

Toluca se compromete con la seguridad

Desde el jueves 13 de noviembre, la Dirección General de Seguridad y Protección desplegó elementos en plazas comerciales, tiendas departamentales, supermercados, bancos, restaurantes, parques, el Centro Histórico y otros espacios de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la presencia institucional.

Toluca reafirma su compromiso con la seguridad de las familias durante el Buen Fin
Toluca reafirma su compromiso con la seguridad de las familias durante el Buen Fin (Cortesía )

Este operativo contempla medidas como:

  • Patrullajes constantes en puntos estratégicos
  • Monitoreo en tiempo real desde el Centro de Control y Comando
  • Recorridos en zonas concurridas
  • Vigilancia especial en accesos, estacionamientos y áreas bancarias

Asimismo, en plazas y centros comerciales, equipos de elementos de proximidad, unidades motorizadas y personal de inteligencia mantiene supervisión permanente.

Mientras que en bancos, cajeros y restaurantes se realizan rondines que buscan prevenir asaltos, fraudes y cualquier conducta de riesgo.

Este operativo continuará hasta el lunes 17 de noviembre, con refuerzos nocturnos y cierres de vigilancia al término de cada jornada.

Por otra parte, el gobierno municipal hizo un llamado a las y los ciudadanos a reportar cualquier incidente al 911 o al 089 para una denuncia anónima, además de atender las recomendaciones del personal en campo y colaborar para mantener un entorno seguro.