Gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Ricardo Moreno con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Toluca cuenta con más de 4 mil 745 millones de pesos destinados a programas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias toluqueñas.

Durante su conferencia de prensa “La Toluqueña”, se detalló que con esta cifra, Toluca se posiciona como referente a nivel nacional en bienestar y atención directa a la ciudadanía, con políticas públicas que llegan a quienes más lo necesitan.

Toluca alcanza inversión histórica en programas sociales

Autoridades municipales explicaron que con esta cifra histórica, el programa Pensión del Adulto Mayor tiene a 91 mil 545 beneficiarios con seis mil 400 pesos bimestrales; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 25 mil 75 mujeres con tres mil 100 al bimestre y la Pensión de Personas con Discapacidad a ocho mil 646 personas que reciben tres mil 300 pesos bimestralmente.

Toluca se consolida como referente en políticas sociales a nivel nacional (cortesía)

Además, el Programa Bienpesca tiene dos beneficiarios con una inversión total de ocho mil pesos anuales; el Programa Fertilizantes para el Bienestar beneficia a dos mil 643 personas, y mediante el Programa Producción para el Bienestar se apoya a dos mil 276 beneficiarios, con 13 millones 641 mil 700 pesos.

Asimismo, destacó que el Programa de Niños y Niñas Modalidad B tiene 269 beneficiados, mientras que La Escuela es Nuestra Educación Básica ha ayudado a 133 instituciones educativas para mejorar la infraestructura. Además, La Escuela es Nuestra Educación Media Superior ha atendido a 29 planteles.

Toluca se consolida como referente en políticas sociales a nivel nacional (cortesía)

Por otra parte, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 13 mil 780 participantes y 746 personas del INAPAM. Además, señalaron que el Programa Salud Casa por Casa ha brindado consultas médicas en su domicilio a 68 mil 420 personas.

Asimismo, se han invertido miles de pesos para mejorar las condiciones de la infraestructura de las instalaciones médicas con una clínica del ISSSTE donde se designaron un millón 100 pesos y 21 millones 200 mil al IMSS Bienestar.

Toluca se consolida como referente en políticas sociales a nivel nacional (cortesía)

Finalmente, se destacó que el programa FAISPIAM 2026 invirtió 13 millones 110 mil 439 pesos en comunidades o pueblos indígenas como San Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec y Tlachaloya Segunda Sección. Mientras que para el FAISMUN se dio un monto total de 347 millones 19 mil 979 pesos.

Con estos apoyos, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de toda la población para garantizar una comunidad más equitativa y justa.