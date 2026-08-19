El Gobierno de Toluca a cargo de Ricardo Moreno mantiene un amplio programa de obra pública con 100 proyectos realizados y en proceso de ejecución, de los cuales, más de 40 proyectos de gran impacto en distintas delegaciones del municipio. El objetivo es mejorar la movilidad, fortalecer la infraestructura urbana y generar mejores condiciones para las familias toluqueñas.

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que por instrucción del Presidente Municipal Ricardo Moreno, se mantienen y refuerzan los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de calles y avenidas, a fin de avanzar en la recuperación de la infraestructura vial de la capital.

Toluca realiza un centenar de obras para mejorar la movilidad y calidad de vida. (cortesía )

Entre los trabajos con mayor avance se encuentran la recuperación de la carpeta asfáltica en la calle Pino Suárez al 100 por ciento, Melchor Ocampo, con 85 por ciento, y Leona Vicario, al 20 por ciento en el Centro Histórico; en San Sebastián, la segunda etapa de calle Isabel la Católica con una avance del 70 por ciento, y en la delegación Independencia, en Felipe Pescador un 70 por ciento.

Autoridades resaltan infraestructura educativa en Toluca

También, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, dijo que sobre infraestructura educativa, en la colonia Universidad se construye una techumbre en la Secundaria Ignacio Ramírez; en Calixtlahuaca, otra en el CBT número 1 Emiliano Zapata; en San Buenaventura, en el Jardín de Niños Rosa María Quiroz Camacho.

Así como en San Cristóbal Huichochitlán, en el plantel 32 Toluca III del COBAEM; en San Mateo Oxtotitlán, en el CETIS número 64 General Lázaro Cárdenas del Río; y en San Mateo Otzacatipan, en la Primaria Emiliano Zapata.

Toluca realiza un centenar de obras para mejorar la movilidad y calidad de vida. (cortesía )

Maximino Bueno destaca desarrollo en materia vial

El director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, destacó la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle El Nevado, Cacalomacán; la rehabilitación del camino a San Juan Tilapa; pavimentación de Cerrada Frida Kahlo, en San Felipe Tlalmimilolpan.

Toluca realiza un centenar de obras para mejorar la movilidad y calidad de vida. (cortesía )

Además de la rehabilitación de la calle San Pablo, en Los Sauces; la obra de concreto hidráulico en Francisco Villa, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, que registra 80 por ciento de avance y en Santiago Miltepec continúa la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Ignacio López Rayón, con 30 por ciento de avance.

Uno de los proyectos estratégicos es la construcción del Sendero Seguro en avenida Vicente Lombardo Toledano, en San Lorenzo Tepaltitlán, intervención integral de cuatro kilómetros que registra actualmente un avance del 5 por ciento y que beneficiará a más de 230 mil habitantes que utilizan diariamente esta vialidad.

Toluca realiza un centenar de obras para mejorar la movilidad y calidad de vida. (cortesía )

Mientras tanto, el “Diablo Dragón” continúa con los trabajos de repavimentación en Paseo Matlatzincas. La maquinaria avanza rumbo a la Glorieta de La Marina y, una vez concluido el tramo correspondiente, los trabajos continuarán hacia avenida Colegio Militar y posteriormente en Ampliación Santos Degollado.