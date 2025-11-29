El gobierno de Ricardo Moreno Bastida inauguró el Bazar de Artesanías Mujeres Transformando la Economía, un espacio que permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre en la Concha Acústica, donde exhiben productos hechos a mano de alta calidad y a precios accesibles.

Bazar de Artesanías impulsa el talento local

La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, informó que este bazar se suma a las actividades de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciados el pasado 25 de noviembre, como parte del compromiso del alcalde Ricardo Moreno de impulsar políticas públicas que fortalezcan la autonomía femenina.

La funcionaria destacó que el objetivo es visibilizar el talento local y ampliar las oportunidades económicas para mujeres que buscan independencia laboral y herramientas para su emprendimiento.

Toluca reafirma su compromiso con el bienestar, la libertad y la participación económica de las mujeres (Cortesía)

En este bazar participan 42 mujeres egresadas de los cursos de autoempleo de la Escuela de Artes y Oficios de Toluca (EDAYO), adscrita al ICATI, gracias al convenio de coordinación firmado entre el IMMT y el instituto.

Este programa permite que las artesanas desarrollen habilidades productivas, fortalezcan su crecimiento profesional y promuevan su desarrollo económico en un entorno seguro y acompañado por instituciones municipales.

El público podrá encontrar una amplia variedad de artesanías, entre ellas:

Piezas tejidas en palma

Artículos de estambre

Bisutería

Peluches

Productos decorativos

Toluca reafirma su compromiso con el bienestar, la libertad y la participación económica de las mujeres (Cortesía)

El Gobierno municipal de Toluca reiteró que estas acciones buscan impulsar la autonomía económica, promover la igualdad de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, brindando espacios que apoyen su bienestar, participación social y libertad económica.