El Gobierno Municipal de Texcoco, encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez, inició la construcción de un patinódromo en el Deportivo Elena Poniatowska, proyecto que contará con una inversión de 29 millones de pesos y busca ampliar la infraestructura deportiva para niñas, niños y jóvenes del municipio.

Para desarrollar la obra, el ayuntamiento aportó 14 mil metros cuadrados de terreno. De acuerdo con lo anunciado durante el arranque de los trabajos, se prevé que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregue las instalaciones en un plazo de dos meses.

Nazario Gutiérrez aporta terreno municipal para construir patinódromo en Texcoco

Durante el inicio de la obra, Nazario Gutiérrez estuvo acompañado por la presidenta del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, integrantes del órgano de gobierno y directores de distintas áreas del ayuntamiento. También participó el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, con quien dio el banderazo de arranque.

El alcalde destacó la coordinación con los gobiernos estatal y federal para concretar proyectos de infraestructura y señaló que la aportación del terreno municipal responde al compromiso de ampliar los espacios deportivos y de convivencia para las familias texcocanas.

Este es el resultado de seguir tocando puertas para cubrir las necesidades de las y los texcocanos. Cada obra e inversión que llega a Texcoco dignifica la vida de sus habitantes, abre oportunidades e impulsa a los talentos que ponen en alto el nombre de nuestra localidad. Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco.

Por su parte, representantes de la comunidad de La Trinidad agradecieron la gestión del proyecto y señalaron que el nuevo espacio atenderá una necesidad de la población juvenil. También destacaron que las instalaciones podrán favorecer la convivencia familiar, la actividad física y la prevención de conductas de riesgo entre niñas, niños y jóvenes.

Los representantes comunitarios manifestaron su disposición para colaborar con los vecinos en el cuidado y conservación del patinódromo.

Patinódromo de Texcoco impulsará la preparación de deportistas mexiquenses

El director del Deporte en el Estado de México, Miguel Ángel Sánchez González, explicó que la construcción forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura deportiva de la entidad. Señaló que contar con una pista especializada permitirá que más jóvenes se preparen para participar en competencias de alto nivel.

Como referencia, mencionó los resultados de la delegación mexiquense en la Olimpiada Nacional 2026, donde 63 deportistas consiguieron 29 medallas en la disciplina de patines sobre ruedas: 10 de oro, 11 de plata y ocho de bronce. Con estos resultados, el Estado de México obtuvo el tercer lugar nacional en esa disciplina.

Con la construcción del patinódromo en el Deportivo Elena Poniatowska, Texcoco busca ampliar las oportunidades para la práctica del patinaje y ofrecer un espacio destinado al desarrollo de nuevos talentos deportivos.