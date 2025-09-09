Después de presentar un nivel de más de 30 centímetros de aguas negras por las intensas lluvias en Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presidente de Toluca, recorrió La Constitución Totoltepec para brindar ayuda a cada una de las personas que resultaron afectadas.

En los últimos días, las lluvias han saturado la capacidad de filtración del suelo. Moreno Bastida señaló que esta zona recibe el 80% del agua pluvial que desciende de los ríos y canales del municipio y del Valle de Toluca.

Ricardo Moreno realiza trabajos de desazolve tras el desbordamiento del canal Totoltepec

El presidente de Toluca aseguró que el Ayuntamiento no cesará con las labores de desazolve, limpieza y retiro de basura en los canales, coladeras y rejillas, con el propósito de evitar encharcamientos en las vialidades.

El presidente de Toluca aseguró que se ayudará a los damnificados por las inundaciones. (corte)

Asimismo, se dio a conocer que diversas áreas del Gobierno municipal continúan en la zona con labores de desazolve con maquinaria especializada, como camiones vactor para extraer el agua de los domicilios afectados.

Con ayuda de la Comisión del Agua del Estado de México y de la Comisión Nacional del Agua, se han reforzado las labores de bombeo del Cárcamo la Constitución hacia el río Lerma.

Constitución Totoltepec recibirá atención médica por parte del presidente municipal

Ricardo Moreno señaló que personal médico del sistema DIF de Toluca brindará consultas médicas y psicológicas a los afectados por las inundaciones. De igual manera, la entrega de víveres continuará llegando a todos los ciudadanos que lo necesiten.

El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) mantendrá una planta purificadora de agua para que los afectados puedan acceder al agua potable sin complicaciones.

El presidente de Toluca aseguró que se ayudará a los damnificados por las inundaciones. (cort)

El Gobierno hizo un llamado a sus pobladores para evitar tirar basura en la vía pública, resguardar los documentos más importantes y mantener libres las coladeras, pues el Sistema Meteorológico Nacional reportó que se han tenido condiciones climáticas históricas, registrando 279.8 milímetros de lluvia.