Con un ambiente lleno de tradición y unidad nacional, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, encabezó la ceremonia del 215 Aniversario del Grito de Independencia en las delegaciones de La Maquinita y San Buenaventura, donde miles de personas asistieron.

Ricardo Moreno y Rocío Pegueros Velázquez encabezan el Grito de la Independencia

Durante la noche de la conmemoración del Grito de la Independencia, la escolta formada por alumnas de la Escuela Secundaria Federalizada Agustín Melgar, en La Maquinita, trasladaron la Bandera Nacional a la escolta integrada por los delegados, quienes le entregaron el lábaro patrio al alcalde.

La presidenta del DIF de Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, se encargó de tocar la campana y ondear la Bandera.

El alcalde estuvo acompañado de la presidenta del DIF de Toluca (Cortesía)

Mientras que, en San Buenaventura, alumnas de la Escuela Primaria Carlos María Salcedo entregaron la Bandera al alcalde, quien realizó el Grito de Dolores. Asimismo, Rocío Pegueros y Mario Magno Díaz, primer regidor, celebraron de la mano de Ricardo Moreno.

Con esta celebración, Ricardo Moreno Bastida hizo un llamado para mantener la unidad y la paz en la capital, reforzando la cultura y las tradiciones en Toluca.