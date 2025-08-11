Las placas en México sirven como un sistema de identificación para los vehículos, que permite su reconocimiento y circulación legal dentro de un territorio determinado.

El diseño de placas en México es distinto en cada estado, pues cada demarcación tiende a colocar insignias y elementos representativos, que no suelen replicarse en otros diseños.

Las placas vehiculares están compuestas por la combinación de números y letras que permiten identificar cada vehículo y que, a su vez, permite vincularlo con una persona física o moral.

Cabe mencionar que la mayoría de los diseños de placas en México, destinan las esquinas superiores para especificar la posición en la que debe ir colocada y, al otro extremo el QR de identificación.

¿Quieres conocer cómo son las placas en México vigentes en 2025? A continuación te mostramos la lista por estado de cada uno de los diseños, así como sus características principales y más detalles.

Diseño de placas en Aguascalientes

Fondo color blanco acompañado con elementos decorativos de color azul, amarillo, romado y rosa; en la parte superior destaca el nombre de la entidad y el tipo de transporte.

Diseño de placas en Baja California

Placas con fondo blanco y franjas guinda, una si el vehículo es nacional y dos franjas si es importado; en la parte superior destaca el escudo y nombre del estado, mismo que se repite en la parte inferior, junto al tipo de vehículo.

Diseño de placas en Baja California Sur

La placa vehicular de estas estado es de fondo blanco con letras y números color rojo; el nombre del estado se encuentra en la parte central superior de la lámina.

Diseño de placas en Campeche

Estas placas tienen un diseño particular, pues en la parte inferior muestra un adorno de jaguares, representativos del estado, además de que en la parte superior se coloca la vigencia, el logo y nombre del estado y la leyenda: “Campeche puro amor”.

Diseño de placas en Chiapas

Con el reemplacamiento de febrero 2025, las placas de este estado tienen plomo de seguridad, QR, holograma y tecnología de realidad aumentada para evitar la falsificación; en la parte inferior de la lámina resalta la leyenda “Humanismo que transforma”, lema del gobierno de Chiapas.

Diseño de placas en Chihuahua

Estas placas están compuestas por los escudos de México y del estado en las esquinas inferiores, mientras que en la parte central superior se encuentra el nombre del estado adornado con líneas rosas y moradas.

Diseño de placas en Ciudad de México

Fondo blanco con letras negras, leyenda de “Gobierno de la Ciudad de México” en color guinda junto a los escudos de la Secretaría de Movilidad y de CDMX, tipo de vehículo especificado al inferior de la lámina.

Diseño de placas en Coahuila

Las nueva placas constan de un fondo blanco con elementos distintivos del estado como la letra C, las letras son de color negro y algo peculiar que tienen es la leyenda “pa’delante”.

Diseño de placas en Colima

El diseño está compuesto por los colores del gobierno en turno, en la parte superior tiene como adornos dos palomas y el nombre y escudo del estado se encuentra en la parte inferior central.

Diseño de placas en Durango

las placas de este estado están compuesta por un fondo blanco y una franja de flores en la parte inferior, las letras son de color verde y en la parte superior se tiene la abreviatura del nombre de la entidad.

Diseño de placas en Estado de México

Las placas del Edomex tienen nuevas medidas de seguridad como holograma metalizado, tintas de seguridad y microtextos ocultos; es de fondo blanco y una franja de color guinda con flores; en la parte superior se lee el nombre del estado y la frase: “¡El poder servir!”

Diseño de placas en Guanajuato

Estas placas tiene franjas de color azulm distintivo del PAN, y lleva la leyenda “Grandeza de México” en ka parte inferior y el nombre del estado en la parte superior.

Diseño de placas en Guerrero

El diseño de las placas de este estado está caracterizado por un fondo blanco y letras negras, en las esquinas inferiores se encuentran los escudos de México y de Guerrero.

Diseño de placas en Hidalgo

Las placas son de fondo color blanco con franjas guinda, tiene los logotipos del gobierno en turno y el escudo nacional, así como el escudo de armas de la entidad federativa.

Diseño de placas en Jalisco

Este estado tiene placas de fondo blanco con el escudo de ls entidad, resaltan los colores negro, naranja y azul en los logotipos de la parte superior.

Diseño de placas en Michoacán

Las placas presentan un distintivo color guinda en la parte superior, junto con el escudo del Gobierno estatal y un código QR ubicado en el extremo derecho.

Diseño de placas en Morelos

El nuevo diseño de placas busca reforzar las medidas de seguridad y mejorar la visibilidad, incorporando colores verdes, detalles visuales y la leyenda: “La tierra que nos une”.

Diseño de placas en Nayarit

La placa destaca por su diseño vibrante y colorido en la sección inferior, mientras que en la parte superior se encuentra el nombre del estado y su escudo.

Diseño de placas en Nuevo León

Estas placas tienen fondo color blanco y desde 2023, incluyen el logotipo del Gobierno actual, el escudo estatal y el escudo nacional.

Diseño de placas en Oaxaca

Las placas de Oaxaca exhiben la riqueza cultural del estado, representando sus ocho regiones con trajes típicos; en la base aparecen magueyes, símbolos de la tradición mezcalera y la herencia agrícola.

Diseño de placas en Puebla

Las placas tienen un fondo blanco con la leyenda “Gobierno de Puebla, Hacer historia, Hacer futuro” en la parte superior y en la parte inferior se ubican el Escudo Nacional, elementos revolucionarios y el escudo estatal.

Diseño de placas en Querétaro

El diseño incluye bordes azules en la parte superior e inferior; en la lámina se aprecia el escudo del gobierno estatal en la esquina inferior derecha y un código QR en el mismo lado, pero en la parte superior.

Diseño de placas en Quintana Roo

Las placas de este estado tiene un borde color guinda, en la parte superior se lee “México” y en la parte inferior se encuentra el nombre de la entidad federativa.

Diseño de placas en San Luis Potosí

Las placas son blancas con detalles en verde limón, aludiendo al partido en el gobierno. En la parte superior aparece el nombre del estado junto a un código QR, en el centro los números de la placa y en la inferior una ilustración de edificios emblemáticos.

Diseño de placas en Sinaloa

Con un fondo blanco, las letras en color enegro resaltan en estas placas, además en la parte inferior central se encuentra el escudo del estado con las palabras “Sinaloa” y “México”, cuenta con un holograma en la parte superior y la leyenda “Puro Sinaloa calidad”.

Diseño de placas en Sonora

Para modernizar el servicio vehicular y mejorar la seguridad, se presentó un nuevo diseño que incorpora paisajes característicos del estado, como la sierra, el valle y el desierto, reforzando la identidad local.

Diseño de placas en Tabasco

La placa tiene una decoración floral en la parte inferior, mientras que en la superior se lee el nombre del estado.

Diseño de placas en Tamaulipas

El diseño actual sigue los colores del gobierno en turno; en la esquina superior derecha hay un código QR, en el centro los caracteres de la placa y en la inferior los colores guinda, rojo y dorado, junto con los escudos nacional y estatal a los lados.

Diseño de placas en Tlaxcala

Destacan los tonos morado y guinda, junto con el lema “Tlaxcala, una nueva historia” y un código QR en la derecha. Estas placas ya integran el chip de Repuve.

Diseño de placas en Veracruz

Con un diseño sencillo, las placas muestran el nombre del estado y un código QR en la parte superior, los dígitos en el centro y, en la inferior, nuevamente el nombre de Veracruz junto a una figura amarilla. A los lados están los escudos nacional y estatal.

Diseño de placas en Yucatán

El nombre del estado aparece en verde en la parte superior, acompañado de un código QR a la derecha, ell fondo es blanco, y en la sección inferior se ubican los escudos de México y Yucatán.

Diseño de placas en Zacatecas

Las placas tienen tonos claros con una ilustración del desierto y un sol entre montañas. El código QR contiene información como la serie de la placa, entidad federativa, razón social, número de fabricante, tipo de documento, vigencia y año de fabricación.