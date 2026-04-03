El gobierno del Estado de México dio a conocer que ya se encuentra vigente su programa de reemplacamiento vehicular 2026.

Por tal motivo, en esta nota te diremos el calendario, precios y cuáles son los vehículos que se encuentran obligados en el Estado de México a llevar a cabo este trámite.

Reemplacamiento 2026 Edomex: calendario, precios y vehículos obligados (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Calendario para el reemplacamiento Edomex 2026

De acuerdo con la información del gobierno del Estado de México, el programa de reemplacamiento 2026 se llevará a cabo a partir del 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2026.

Este se realizará con base en la terminación de tus placas y se hará de forma escalonada:

abril: deberán reemplacar los conductores cuyas placas terminen en 1 y 2

mayo: placas terminación 3 y 4;

junio: terminación 5 y 6;

julio: terminación 7 y 8;

agosto: terminación 9 y 0

¿Cuál es el precio del reemplacamiento 2026 en el Edomex?

La información acerca del reemplacamiento 2026 en el Estado de México señala que el precio de este trámite dependerá del tipo de vehículo que manejes:

Auto particular: Desde 1 mil 118 pesos hasta 1 mil 194 pesos.

Motocicletas: Desde 800 pesos hasta 864 pesos.

Unidades comerciales o especiales: Hasta 3 mil pesos.

¿Qué autos están obligados a renovar sus placas en el Edomex en 2026?

En la presentación del programa de reemplacamiento 2026, el gobierno del Edomex manifestó que este está dirigido para aquellos automovilistas que cuenta con placas del 2021 o de años anteriores.

Esto toda vez que cuentan con una vigencia oficial de 5 años, por lo que si quieres evitar multas deberás renovar este importante trámite.

Placas vehiculares del Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué documentos necesitas para el reemplacamiento 2026 Edomex?

Para poder llevar a cabo tu trámite de reemplacamiento 2026 Edomex, necesitarás presentar la siguiente documentación: