Ante el descenso de las temperaturas en el país, el DIF de Toluca, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, anunció la habilitación de un refugio temporal en el Parque Luis Donaldo Colosio, con el objetivo de proteger a personas en situación de vulnerabilidad y reducir riesgos por el clima.

Este refugio estará disponible del 15 de diciembre al 31 de enero del 2026 de 20:00 a 7:00 horas y se podrá acceder sobre Boulevard Isidro Fabela.

Toluca realiza acciones preventivas en temporada invernal

Como parte de las acciones preventivas para la temporada invernal, el personal de Protección Civil realizará el operativo Saturno, el cual consta de recorridos nocturnos para localizar, atender y canalizar personas en situación de calle para llevarlas al refugio.

Rocío Pegueros Velázquez, presidenta del DIF Toluca, señaló que esta estrategia permite brindar protección, cuidado y acompañamiento a quienes están en situación de riesgo. Asimismo, detalló que en el albergue se les da una colchoneta, cobija, bebidas calientes y un refrigerio.

Albergue temporal de Toluca estará del 15 de diciembre al 31 de enero del 2026 de 20:00 a 7:00 horas (Cortesía)

Además, se explicó que los recorridos nocturnos se realizan en los puentes bajos, zona de la Terminal y puntos estratégicos del municipio, donde personal de Protección Civil, DIF Toluca, Seguridad Pública, Policía de Género y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos se acercan directamente a las personas con el objetivo de invitarlas al albergue.

Por otra parte, se aseguró que en el albergue no se aceptarán personas con aliento alcohólico, bajo efectos de sustancias, ni a personas con armas; estas acciones son con el propósito de mantener un espacio seguro y digno para cada persona.

Finalmente, el DIF puso a disposición los números de emergencia, donde se podrán realizar reportes o solicitudes de apoyo:

722 217 88 58

722 217 83 23

Con estas acciones, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso de garantizar una temporada de invierno digna para todas las personas, con el objetivo de proteger su integridad y salud.