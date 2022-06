Arturo Zaldívar lamentó que el gobierno de Atizapán se opusiera a la serie “Caníbal, indignación total”, que se estrena hoy, 27 de junio en Televisa y Justicia TV.

De acuerdo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no sabe qué es lo que la administración de dicho municipio quiere esconder al oponerse a la transmisión de la serie documental.

Asimismo, Arturo Zaldívar recordó para Así las cosas que “Caníbal, indignación total” no es de corte político y solo busca mostrar el problema de violencia que viven las mujeres, no sólo en Atizapán, sino en el país.

La serie documental se transmitirá del 27 de junio al 1 de julio desde Las estrellas y Justicia TV a las 23:00 horas.

El alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez, así como el séptimo regidor Alfredo Agustín, se pronunciaron en contra de la serie de la SCJN “Caníbal, indignación total”.

De acuerdo con el gobierno de Atizapán, la serie causará desprestigio al municipio y va a estigmatizar a los atizapenses, así como la labor de la actual administración.

Por ello, intentan que el nombre de Atizapán no se utilice como referencia de ubicación en el documental del feminicida Andrés N.

Sin embargo, reconocieron que por la vía legal fue difícil encontrar argumentos que sustenten su petición.

Por su parte, Arturo Zaldívar consideró lamentable la respuesta del gobierno de Atizapán ante la serie documental “Caníbal, indignación total”.

El ministro presidente aseguró que no entiende qué es lo que se busca ocultar o a quién se quiere proteger al intentar que no se mencione al municipio del Estado de México.

Asimismo, aseguró que la intención de la serie no es denostar a Atizapán, sino la de visibilizar un problema del que son víctimas sus habitantes.

“A mi me parecen unas declaraciones muy lamentables.No sé qué quieren ocultar, no sé a quién quieren proteger. Desde luego no se está denostando a un municipio pero hay un problema y las principales víctimas son las personas que viven en ese municipio”

Arturo Zaldívar