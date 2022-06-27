Arturo Zaldívar lamentó que el gobierno de Atizapán de Zaragoza se opusiera a la serie “Caníbal, indignación total”, que se estrenó el 27 de junio en Televisa y Justicia TV.

De acuerdo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, no sabe qué es lo que la administración del municipio de Atizapán de Zaragoza quiere esconder al oponerse a la transmisión de la serie documental “Caníbal, indignación total”.

Arturo Zaldívar recordó en entrevista con “Así las cosas” que la serie “Caníbal, indignación total” no es de corte político y solo busca mostrar el caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis así como el feminicidio en Atizapán y el resto de México.

Cabe señalar que el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es gobernado por Pedro Rodríguez Villegas, electo para el periodo 2022-2024.

La serie documental “Caníbal, indignación total” se transmite del 27 de junio al 1 de julio a las 23:00 horas en los canales:

Canal Justicia TV. En línea por https://www.justiciatv.mx o canal 190 de IZZI, 360 de Dish y 639 de SKY y Totalplay

El canal de Las Estrellas

Pedro Rodríguez Villegas, alcalde en Atizapán de Zaragoza, en contra de “Caníbal, indignación total”

El alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, así como el séptimo regidor Alfredo Agustín, se pronunciaron en contra de la serie de la SCJN “Caníbal, indignación total”.

De acuerdo con el gobierno de Atizapán, la serie causará desprestigio al municipio y va a estigmatizar a los atizapenses, así como la labor de la actual administración.

Por ello, intentaron que el nombre del municipio de Atizapán de Zaragoza no se utilice como referencia de ubicación en el documental del feminicida Andrés Filomeno Mendoza Celis.

Sin embargo, reconocieron que por la vía legal fue difícil encontrar argumentos que sustenten su petición.

“Sin embargo, creo que debemos hacer la lucha hasta el último momento para tratar de que eso se pudiera realizar y comparto la idea, efectivamente, de que de nada sirven todas las acciones que estamos haciendo para que al final del día con esa difusión que le están haciendo a esa serie perjudique tanto la imagen del municipio” Pedro Rodríguez, alcalde de Atizapán

Pedro Rodríguez Villegas, alcalde en Atizapán de Zaragoza (Cortesía)

Arturo Zaldívar: Fuera de lugar que gobierno de Atizapán se indigne por dar a conocer feminicidios en el municipio

Por su parte, Arturo Zaldívar consideró lamentable la respuesta del gobierno de Atizapán ante la serie documental “Caníbal, indignación total”.

El ministro presidente aseguró que no entiende qué es lo que se busca ocultar o a quién se quiere proteger al intentar que no se mencione al municipio del Estado de México.

Asimismo, aseguró que la intención de la serie no es denostar a Atizapán, sino la de visibilizar un problema del que son víctimas sus habitantes.

“A mi me parecen unas declaraciones muy lamentables.No sé qué quieren ocultar, no sé a quién quieren proteger. Desde luego no se está denostando a un municipio pero hay un problema y las principales víctimas son las personas que viven en ese municipio” Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

Aclaró que Atizapán de Zaragoza no es el único lugar donde se registran feminicidios y el caso se toma como ancla para hablar de un problema mayor.

Arturo Zaldívar aseguró que está fuera de lugar la indignación por el documental del gobierno de Atizapán sobre Andrés Filomeno Mendoza Celis y calificó su reacción como una falta de respeto para las mujeres y sus familias.