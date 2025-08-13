Personal naval de la Fuerza de Tarea Ecatepec activó el Plan Marina en su Fase IV de Recuperación, en coordinación con la policía municipal y trabajadores de Servicios Públicos.

El propósito es limpiar la barranca de San Andrés de la Cañada y retirar lodo y piedras en calles afectadas por las fuertes lluvias de la madrugada.

Acciones inmediatas de Ecatepec en auxilio a la población

En el marco del operativo Tormenta y del Plan Marina, brigadas de respuesta realizaron:

Labores de limpieza en zonas de difícil acceso.

Retiro de escombros.

Apoyo en el aseo de viviendas.

Seguridad perimetral durante la evaluación de daños.

También se efectuó el desazolve de coladeras y drenajes con vehículos especializados para evitar el estancamiento de aguas.

Ecatepec recupera infraestructura

Con maquinaria pesada y personal municipal, en Ecatepec se retiraron piedras y lodo arrastrados por corrientes.

Además, se detectó un dique irregular que obstruía el cauce, provocando la ruptura de una barda.

Finalmente, como medida preventiva, se dragó el lecho, se colocaron mil costales para redirigir el agua y se derribó un árbol de siete metros que representaba riesgo.