Azucena Cisneros, junto con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policía municipal, realizó un toque de puertas en la colonia El Chamizal, Ecatepec.

El objetivo es fortalecer la seguridad y generar confianza cercana con la ciudadanía.

La alcaldesa recorrió las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán Valdez para presentar a los policías asignados y a las fuerzas federales que trabajarán en proximidad social.

En su mensaje, Azucena Cisneros pidió a los vecinos confiar en los uniformados, quienes están para servir y proteger.

Azucena Cisneros participa en pase de lista del Sector 2 en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros participó en el pase de lista del Sector 2 en Ecatepec, donde reconoció avances en efectividad, pero destacó la importancia de superar la desconfianza por prácticas pasadas.

Asimismo, subrayó la necesidad de fuerza, inteligencia, estrategia y sensibilidad en la labor policial.

Azucena Cisneros anuncia toque de puertas será permanente en Ecatepec

Azucena Cisneros anunció que el toque de puertas en Ecatepec será permanente para informar a la comunidad sobre jefes de sector, números de contacto y medios para denunciar delitos.

El comisario Edgar Machado Peña resaltó la proximidad social como clave para prevenir delitos y mejorar resultados.