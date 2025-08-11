Cerca de mil participantes, entre niños, jóvenes y familias, se sumaron a la primera Rodada por la Paz organizada por el gobierno municipal de Ecatepec, con el objetivo de promover la activación física y fortalecer la unidad ciudadana.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó el evento realizando el recorrido en bicicleta por el primer cuadro municipal, desde el Puente de Fierro hasta el palacio municipal en San Cristóbal, atravesando puntos emblemáticos como la vía Morelos y las avenidas Vicente Villada y Juárez.

Rodada por la Paz en Ecatepec reúne a cerca de mil personas para impulsar deporte y comunidad (Cortesía)

Entre los asistentes destacaron deportistas locales de alto rendimiento como Bruno Damián Hernández Zayas, joven patinador con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, así como triatletas, ciclistas y bicitaxistas de diversas colonias.

“Los jóvenes son ejemplo de lucha y amor al deporte; esta es la primera de muchas rodadas y eventos que buscamos consolidar como tradición para generar identidad y fortalecer a Ecatepec”, afirmó la alcaldesa.

Ecatepec, prioridad estatal para el deporte y seguridad; anuncian ciclopista y convocatoria para Récord Guinness de limpieza

El director del Instituto del Deporte del Estado de México, Manuel Sotomayor, reiteró que Ecatepec es una prioridad para el gobierno estatal y será sede de más eventos deportivos para fomentar la activación y seguridad en la población.

Además, Jaqueline Labrada Infante, directora del Instituto de la Juventud de Ecatepec, anunció proyectos para habilitar una ciclopista, beneficiando a miles de usuarios de bicicleta.

Finalmente, Cisneros hizo un llamado a la comunidad para sumarse al Récord Guinness de más personas recolectando basura, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 9:00 horas, con el propósito de mantener Ecatepec limpio, seguro y unido.