Azucena Cisneros supervisó obras del programa Bachetón en Cuauhtémoc Xalostoc y anunció que aumentarán las labores de bacheo y repavimentación en Ecatepec durante el segundo semestre del año, con apoyo de un tren de pavimentación que pronto entrará en operación.

Seguridad y recuperación del espacio público

La alcaldesa aseguró que se iluminarán calles y se eliminarán baches para mejorar la seguridad ciudadana. Señaló que estas acciones inhiben delitos y fortalecen la presencia policial, al permitir un acceso más rápido a las zonas intervenidas.

Diagnóstico de vialidades y avance con maquinaria

Carlos Ramírez Brassetti indicó que muchas calles están gravemente dañadas, y aunque algunas solo serán bacheadas, en realidad requieren repavimentación total. El municipio fue recibido con 80 por ciento de calles deterioradas, pero se avanza con nuevo equipo.

Compromiso comunitario para transformar Ecatepec

Azucena Cisneros reiteró que es posible cambiar la imagen urbana con participación ciudadana. Destacó que vialidades en buen estado mejoran la percepción de seguridad y pidió paciencia a los vecinos ante los trabajos de recuperación en la infraestructura vial.