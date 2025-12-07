Ricardo Moreno, presidente municipal, inauguró la pista de hielo instalada en la Plaza de los Mártires y envió un mensaje de felicitación por una Feliz Navidad y un año 2026 lleno de oportunidades y progreso.

El espacio, de ochocientos metros cuadrados, permanecerá abierto hasta el 7 de enero con horario de 11:00 a 21:00 horas.

¿Qué necesito para ingresar a la pista de hielo de Toluca?

El acceso a la pista de hielo solo requiere ganas de vivir momentos inolvidables, ya que tanto los patines como las andaderas son completamente gratuitos, de acuerdo con la directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez Gómez, durante la ceremonia de apertura.

Toluca inaugura pista de hielo gratuita en plaza de los Mártires.
Toluca inaugura pista de hielo gratuita en plaza de los Mártires. (Cortesía )

Victoria Sánchez Gómez también invitó a la ciudadanía a disfrutar del imponente árbol navideño instalado junto a la Catedral, así como del Andador Constitución, que este 2025 se convirtió en un escenario iluminado que evoca la magia y los recuerdos de la niñez.

Toluca se consolida como un epicentro de experiencias navideñas, ideal para disfrutar en compañía de amigos, vecinos y familias, ofreciendo una Navidad 2025 inolvidable en el corazón de la capital mexiquense.

Toluca inaugura pista de hielo gratuita en plaza de los Mártires.
Toluca inaugura pista de hielo gratuita en plaza de los Mártires. (Cortesía )