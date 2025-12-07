Ricardo Moreno, presidente municipal, inauguró la pista de hielo instalada en la Plaza de los Mártires y envió un mensaje de felicitación por una Feliz Navidad y un año 2026 lleno de oportunidades y progreso.

El espacio, de ochocientos metros cuadrados, permanecerá abierto hasta el 7 de enero con horario de 11:00 a 21:00 horas.

¿Qué necesito para ingresar a la pista de hielo de Toluca?

El acceso a la pista de hielo solo requiere ganas de vivir momentos inolvidables, ya que tanto los patines como las andaderas son completamente gratuitos, de acuerdo con la directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez Gómez, durante la ceremonia de apertura.

Toluca inaugura pista de hielo gratuita en plaza de los Mártires. (Cortesía )

Victoria Sánchez Gómez también invitó a la ciudadanía a disfrutar del imponente árbol navideño instalado junto a la Catedral, así como del Andador Constitución, que este 2025 se convirtió en un escenario iluminado que evoca la magia y los recuerdos de la niñez.

Toluca se consolida como un epicentro de experiencias navideñas, ideal para disfrutar en compañía de amigos, vecinos y familias, ofreciendo una Navidad 2025 inolvidable en el corazón de la capital mexiquense.