Una pipa sufrió una volcadura en la carretera federal México-Texcoco; el accidente provocó un caos vial a la altura del municipio Los Reyes Acaquilpan, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron antes de las 6:00 de la mañana de hoy jueves 28 de agosto cerca del hotel Términos, ubicado en la colonia La Magdalena Acaquilpan, donde una pipa de agua sufrió una volcadura que no dejó personas lesionadas.

En este momento la circulación se ve afectada para vehículos particulares transportistas que se dirigen a la Ciudad de México (CDMX) en este punto de la carretera México-Texcoco, ya que la volcadura provocó que se derramara aceite en la vialidad, por lo que la situación está siendo atendida por los bomberos.

Autopista México-Texcoco: Volcadura de pipa no dejó muertos; solo 2 personas con lesiones leves

En redes sociales circulan imágenes de los hechos posteriores a la volcadura de una pipa de agua en la autopista México-Texcoco, donde no se registraron muertos por el accidente, sino solo 2 personas con lesiones leves.

De acuerdo con e reporte de N+, el conductor de la pipa resultó con algunos golpes, por lo que fue atendido por una ambulancia que lo llevó a un hospital cercano, mientras que su acompañante, una mujer de cerca de 35 años de edad, también resultó con algunas lesiones leves.

Sin embargo, dado lo aparatoso del accidente en la carretera México-Texcoco, una grúa tuvo que acudir para remolcar la cabina de la pipa, mientras que también se realizan trabajos en ese sentido para remolcar la cabina del vehículo de carga; esto después de las 6:00 de la mañana.

Carretera México-Texcoco: Circulación se ve afectada en dirección a la CDMX

Tras el accidente en la carretera México-Texcoco, elementos de los bomberos acudieron a la zona de la volcadura para realizar labores de limpieza, ya que quedó aceite derramado en carretera México-Texcoco.

En este sentido, según el reporte de N+, después de las 6:00 de la mañana, la circulación se ve afectada para vehículos particulares y transportistas que se dirigen hacia la CDMX, por lo que se recomienda tener precaución en esta zona.