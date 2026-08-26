Al acusar afectaciones por el servicio que ofrece el Trolebús Chalco-Santa Martha, un grupo de empresas amagan con llevar a cabo un paro de transportistas en Edomex el próximo lunes 31 de agosto.

Se trata de 6 compañías de transporte público que al advertir las afectaciones en sus ingresos y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades, amenazaron con realizar bloqueos viales.

Ante ello, te contamos cuáles serán las vialidades que podrían sufrir bloqueos debido al paro de transportistas en Edomex que se llevaría a cabo el lunes 31 de agosto.

Paro de transportistas en Edomex: Estas serían las vialidades afectadas

Hasta el momento, el bloque de empresas que conforman TROLEMEX no ha dado a conocer cuáles serían las vialidades que se verían afectadas por los bloqueos anunciados para el 31 de agosto.

Sin embargo, dado que las compañías cubren una serie de rutas específicas en el corredor metropolitano Oriente del Edomex y la Ciudad de México (CDMX), las vialidades que podrían verse perjudicadas serían estas:

Autopista México-Puebla que afectaría el tramo de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca hasta la zona de Santa Martha

Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Distribuidor Vial La Concordia y la estación del Metro/Trolebús Santa Martha

Carretera Federal México-Cuautla en el tramo que conecta Chalco con los municipios vecinos y la zona oriente

Avenida Solidaridad / Carretera Chalco-Tláhuac, sobre las vías primarias de paso de transporte público local y ramales que conectan el municipio de Chalco

Carretera Federal México-Puebla, en el tramo libre que atraviesa los municipios del oriente mexiquense

No obstante, se espera que TROLEMEX dé a conocer mayores detalles con respecto a su plan de realizar un paro de transportistas en Edomex a lo largo de los siguientes días.

Transportistas de Edomex reclaman afectaciones por trolebús

Al acusar afectaciones económicas y la falta de cumplimiento de compromisos por parte de la Secretaría de Movilidad del Edomex, (SEMOV), TROLEMEX anunció el paro de transportistas.

Por medio de un comunicado, el grupo de empresas advirtió que las afectaciones ascienden a los 510 millones de pesos, ante la falta de atención por parte de las autoridades.

En ese sentido, TROLEMEX refirió que para evitar el paro del 31 de agosto, SEMOV debe formalizar su participación en el proyecto y respetar los porcentajes notificados desde el mes de julio de 2025.

Amagan con paro de transportistas en Edomex el 31 de agosto (Infopolitano)

Asimismo, resaltó que debe expedir los instrumentos jurídicos correspondientes como títulos de concesión e instalar una mesa formal de trabajo para establecer una ruta y calendario de solución.

Cabe destacar que las 6 empresas de transporte pública que se anunció, serán las que se sumen a las movilizaciones y protestas, se dio a conocer que se tratan de las siguientes: