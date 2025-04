En el marco de la Operación Enjambre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre otro golpe con la detención de Alicia Marín Granados, síndico de San José del Rincón.

Hasta este momento, la Fiscalía del Estado de México ha detenido a 58 personas como resultado de la Operación Enjambre, 20 de las capturas han sido en contra de funcionarios por sus vínculos con La Familia Michoacana.

Entre las personas detenidas destaca el caso de la ex alcaldesa de Amanalco y la ex presidenta municipal de Santo Tomás de Los Plátanos, así como el alcalde electo de la misma entidad y el ex director del DIF de Tonatico. Sin embargo, con la captura de Alicia Marín Granados, la Fiscalía suma 59 detenciones en ese sentido.

En redes sociales, las autoridades precisaron que en este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México, y de la propia Fiscalía del Estado de México.

La síndico de San José del Rincón es señalada por el delito de secuestro exprés, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público, en seguimiento a las acciones operativas que se llevan a cabo desde las primeras horas del miércoles 9 de abril.

Operación Enjambre en el Estado de México: Detienen a trex ex funcionarios por extorsiones a nombre de La Familia Michoacana

Ayer 9 de abril, la Fiscalía del Estado de México también detuvo a tres ex funcionarios y dos civiles como resultado del Operación Enjambre.

Tres de los detenidos responden a los siguientes nombres:

Ari Patrick Mendiola Mondragón, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras

Baltazar Mendiola Mondragón, hermano del ex presidente municipal Guillermina, una comerciante del municipio de Almoloya

Dichas personas son señaladas por el delito de extorsión a nombre de La Familia Michoacana, y en contra de negocios de tortillerías en los municipios de Tenancingo y Malinalco.

Sin embargo, también fueron capturados como parte de la Operación Enjambre:

José Humberto “N”, síndico del Ayuntamiento de Aculco

Edgar “N” , ex director de Seguridad de Aculco

A José Humberto “N” también se le señala por el delito de extorsión en contra de un comerciante del municipio de Aculco, a quien se le exigió dinero a cambio no causarle daño y “dejarlo trabajar”, según informó la Fiscalía del Estado de México, mientras que Edgar “N” era el encargado de cobrar este dinero.

Las 5 personas fueron recluidas en penales estatales, donde fueron puestas a disposición de jueces del Poder Judicial.