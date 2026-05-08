La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mantiene el impulso al deporte estudiantil con el Mundialito Escolar 2026, torneo que convirtió al Edomex en la entidad con mayor participación del país al reunir a más de 2.2 millones de alumnas y alumnos de educación básica y media superior.

La emoción del fútbol escolar se vivió este día en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba, donde se disputaron las finales estatales rumbo a la etapa nacional del torneo impulsado a nivel federal.

Mundialito Escolar 2026 fortalece el deporte estudiantil en el Edomex

En la rama femenil de nivel medio superior, el equipo del CBT Villa de las Niñas de Chalco consiguió su pase tras imponerse 3-0 ante EPOEM 109 de Acambay, en un partido donde las jugadoras mostraron dominio ofensivo y solidez defensiva.

Mientras tanto, en la categoría varonil, la gran final estatal enfrenta a la Preparatoria Número 2 de la UAEMéx y al CBT Atlacomulco, equipos que buscarán representar al Estado de México en la fase nacional.

Estado de México lidera participación nacional en futbol escolar (cortesía)

En representación de la gobernadora Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, acompañaron a las y los jóvenes futbolistas durante esta jornada deportiva.

Las autoridades estatales destacaron que el Mundialito Escolar 2026 busca fomentar hábitos saludables, trabajo en equipo y sana convivencia entre estudiantes mexiquenses.

Estado de México lidera participación nacional en futbol escolar (cortesía)

Además del aspecto competitivo, el torneo se ha convertido en un espacio para impulsar la integración social y detectar talento deportivo juvenil en distintas regiones del estado.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de México reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.