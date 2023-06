La presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, afirmó que el municipio logró la reducción de incidencia delictiva en 25 por ciento en comparación con el año anterior.

Ello ha sido posible, dijo Karla Fiesco, al presupuesto histórico de 249 millones de pesos.

También ha permitido la formación integral de elementos y el equipamiento tecnológico a fin de construir un hogar conjunto, en referencia a Cuautitlan Izcalli.

“Quiero decirles que estoy orgullosa de ser izcallense, con el más alto honor de ser su presidenta municipal, con el alma entregada a mi hogar, con la responsabilidad, mi palabra y mi amor a esta tierra. Estamos trabajando todas y todos con el compromiso de no detenernos, trabajar contigo y por ti, y pedirte que hoy tú también apuestes por lo tangible, por lo que tanto has peleado; hoy Cuautitlán Izcalli es el presente, la ciudad que despertó para seguir trabajando, donde habitan los hombres y las mujeres del mañana, la ciudad de historia que no se conforma, y que tú y yo vamos a construir de la mano nuestro hogar”

Karla Fiesco. Presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli