Alrededor de la 12:40 p.m se registró un incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto, que provocó el desalojo de trabajadores y visitantes en general.

De acuerdo con los reportes y las imágenes, el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto, llenó de humo gran parte de la plaza ubicada en Benito Juárez, principalmente en el primer piso de la misma.

🚨 #AHORA | Reportan incendio en Parque Delta y evacuación de personas que se encontraban dentro del centro comercial en la alcaldía Benito Juárez.

pic.twitter.com/UwEje08WqR — Azucena Uresti (@azucenau) August 24, 2025

¿Qué provocó el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto?

De acuerdo con información del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto se dio en el área de panadería de Soriana que se encuentra en el establecimiento.

El incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto se debió a grasa quemándose en una de las freidoras de la panadería del mencionado Soriana.

Debido a este tipo de “combustible” es que se liberó la gran nube de humo que se reportó por parte de visitantes, que cubrió prácticamente todo el lugar y se podía ver a varios metros del mismo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX atendió rápidamente el llamado, sofocando las llamas que se habían producido dentro del supermercado al interior de la plaza.

En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vcUDyiuNFU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

No se reportan lesionados por el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto

Afortunadamente el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto no pasó de un susto para clientes y trabajadores, ya que no se reportaron lesionados debido a este incidente.

Asimismo se menciona que se logró una evacuación casi al 100% durante el incendio en Parque Delta hoy 24 de agosto; no obstante, algunas personas están denunciando que la tienda Liverpool no atendió los protocolos de seguridad.

Pues se mantuvo en operaciones a pesar de la densa nube de humo que cubrió el primer piso de la plaza, así como otras zonas de la misma.

Fuera de esta omisión, el resto de restaurantes, tiendas y negocios de entretenimiento llevaron a cabo los protocolos de seguridad ante el siniestro reportado.