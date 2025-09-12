La mañana de este viernes 12 de septiembre, autoridades de la CDMX atendieron un flamazo que se registró en un local del Mercado Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, se trató de un conato de incendio al interior de un establecimiento del que se ha detallado, se dedica a la venta de comida.

Derivado de la alerta por el flamazo en el local del Mercado Jamaica, autoridades y servicios de emergencia se trasladaron hasta el sitio para atender a una persona que resultó herida.

Flamazo en local de Mercado Jamaica dejó una mujer herida

Minutos antes del mediodía de hoy 12 de septiembre, se registró un flamazo en un local del Mercado Jamaica por el que se registró una intensa movilización.

El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el flamazo fue por una deflagración de un tanque de gas de 10 kilos.

Asimismo, resaltó que una mujer resultó herida con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo, por lo que fue atendida por paramédicos.

Las labores de los bomberos permitieron controlar el conato de incendio unos cuantos minutos más tarde y la situación ya se encuentra bajo total calma.