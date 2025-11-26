En el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS se logró un avance médico extraordinario, pues se realizó la reconstrucción integral de Andy, un niño de cinco años nacido con una compleja malformación urogenital. El caso implicó múltiples procedimientos quirúrgicos y la intervención de un equipo altamente especializado.

IMSS cambia la vida de un menor

Andy llegó a La Raza tras haber visitado varios hospitales que no pudieron atender su condición; sin embargo, médicos especialistas realizaron cinco cirugías en etapas, que permitieron corregir alteraciones digestivas urinarias y genitales.

El equipo liderado por el doctor Salvador Cuevas Villegas, jefe de Urología Pediátrica, asumió el reto desde el 2022. En la primera etapa se realizó una laparoscopia diagnóstica, luego separaron estructuras digestivas y urinarias, instalaron una colostomía temporal y finalmente completaron la reconstrucción urogenital.

IMSS reconstruye la anatomía de un menor con malformación urogenital severa (Cortesía )

Aunque el avance es notable, el proceso de Andy aún no termina, pues los especialistas preparan dos nuevas intervenciones:

Reversión de colostomía, para unir nuevamente el intestino

Penoplastia, con el fin de perfeccionar la anatomía y corregir asimetrías

Actualmente, gracias al trabajo de los médicos de La Raza, Andy puede sentarse, orinar y asistir al kínder sin usar pañal, un logro que sin duda ha cambiado su vida.

Alicia, mamá de Andy, recordó el largo camino desde su embarazo de alto riesgo hasta el diagnóstico devastador. Sin embargo, destacó el acompañamiento cálido y profesional del equipo médico. Afirmó que ver a su hijo realizar actividades cotidianas con autonomía ha sido un cambio radical para toda la familia.

Finalmente, Alicia hizo un llamado a no rendirse y a buscar atención en instituciones como el IMSS. Con estos resultados, el IMSS se compromete a seguir trabajando para brindar atención de calidad a cada uno de los derechohabientes con el fin de mejorar su calidad de vida.