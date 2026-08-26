El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ofrecerá por primera vez becas del 100% a servidores públicos para cursar cinco maestrías y una licenciatura.

La iniciativa forma parte del Programa Integral de Profesionalización, el cual además contempla una amplia oferta académica de 41 cursos, ocho certificaciones y ocho diplomados de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo informado por la Oficialía Mayor de la entidad.

Oficialía Mayor del Estado de México fortalece la formación del personal gubernamental

La oficial mayor del Estado de México, Mónica Chávez Durán, aseguró que este programa tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades del personal de la administración pública y optimizar la calidad de la atención a la ciudadanía.

Las capacitaciones abarcarán áreas clave para la función pública como fiscalización, contrataciones públicas, evaluación de políticas públicas, control interno, inteligencia artificial, innovación pública, igualdad e inclusión, así como la gestión del talento humano.

Mónica Chávez presenta Programa Integral de Profesionalización con becas del 100% en Edomex. (Cortesía)

Becas y capacitaciones del IPSP iniciarán en octubre tras proceso de selección

La oferta académica será administrada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (IPSP) y estará disponible para todo el personal de la administración estatal.

Las actividades de capacitación comenzarán a partir de octubre, y los aspirantes deberán someterse a un proceso de selección previo en cada Unidad Administrativa.

Durante la presentación del programa se contó con la presencia y respaldo de representantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).