Tras el Operativo Caudal, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el gobierno de Ecatepec aseguró que no existe desabasto de agua en el municipio, pese a que se clausuraron nueve inmuebles y se realizó la suspensión de tomas clandestinas, incluyendo un pozo.

Ecatepec presenta aumento en el caudal

El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), Francisco Reyes Vázquez, aseguró que la población no se ha visto afectada en el suministro de agua, incluso, en colonias como San Pedro Xalostoc, Santa Clarita Coatitla y El Charco, se ha registrado un aumento en el caudal tras la suspensión de tomas ilegales.

El funcionario explicó que pipas particulares ahora acuden a pozos autorizados en otros municipios, abasteciendo a purificadoras y vecinos sin autorización, asegurando que con estas prácticas se acabó el huachicol de agua y se garantiza el suministro de agua constante, incluso para hospitales.

Ecatepec refuerza el suministro legal de agua tras Operativo Caudal (Cortesía)

Gobierno de Azucena Cisneros beneficia a más de 300 mil personas

Por otra parte, se detalló que desde el inicio de la administración de Azucena Cisneros Coss, se desactivó la operación de 200 pipas que habían sido rentadas por la administración anterior, y además, se han realizado trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica, beneficiando a más de 300 mil habitantes.

Francisco Reyes hizo un llamado a empresarios, comercios y tiendas de autoservicio a regularizar contratos y tomas de agua, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y evitar el uso irregular del agua.