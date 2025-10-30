Durante un operativo realizado por policías de Ecatepec, Marina y de la Guardia Nacional, junto a la Fiscalía Mexiquense, se realizó el retiro de 37 cámaras de vigilancia colocadas en infraestructura pública de Los Héroes Primera Sección.

Ecatepec refuerza la seguridad

De acuerdo con los reportes, en esta sección el grupo de Los 300 operó durante muchos años, por lo que estas acciones son parte de las estrategias de la policía municipal para regresar la paz y fortalecer la seguridad y orden en este fraccionamiento.

El gobierno de Ecatepec mantiene su compromiso por regresar la paz a cada rincón del municipio (Cortesía)

Durante el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la policía municipal, Marina y Guardia Nacional, quienes resguardaron a agentes del Ministerio Público que dieron fe de las acciones.

Asimismo, se detalló que estas cámaras estaban colocadas en postes de alumbrado público, accesos y calles principales, paredes de negocios o vivienda, instalaciones de la parroquia, por lo que representaban un riesgo para la operatividad en materia de seguridad.

Vecinos y vecinas de la zona agradecieron el apoyo de las autoridades, pues aseguran que el grupo de Los 300 no dejaba ingresar patrullas a la zona.

Con estas acciones, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso por mantener la seguridad y bienestar de su población.