El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reportó avances en su estrategia de combate a la corrupción, mediante acciones de vigilancia, fiscalización, evaluación, investigación y sanción en la administración estatal.

Durante el último año, la Secretaría de la Contraloría realizó 21 mil 753 acciones de control y evaluación, con el objetivo de promover la legalidad y el uso responsable de los recursos públicos.

Entre estas actividades se encuentran mil 275 auditorías, 4 mil 854 inspecciones, 8 mil 990 testificaciones y 5 mil 699 participaciones en reuniones de seguimiento y control.

EdoMéx recibe más de 21 mil denuncias por posibles irregularidades

Como parte de las medidas para prevenir conductas indebidas y fortalecer la integridad en el servicio público, se aplicaron 470 evaluaciones de confianza a personas servidoras públicas, dirigidas a detectar posibles factores de riesgo que pudieran comprometer su desempeño.

Además, a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), se recibieron 21 mil 727 denuncias. De ese total, 14 mil 941 fueron turnadas a las autoridades competentes para iniciar los procedimientos de investigación correspondientes.

Estos mecanismos forman parte de las acciones estatales para facilitar la presentación de denuncias y dar seguimiento a posibles irregularidades dentro de la administración pública.

Secretaría de la Contraloría impone 2 mil 438 sanciones

En materia de responsabilidad administrativa, el Gobierno del Estado de México informó que durante el último año se resolvieron 3 mil 912 expedientes y se impusieron 2 mil 438 sanciones a personas servidoras públicas por conductas contrarias a la normatividad. Asimismo, se integraron y remitieron 120 expedientes por faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

De acuerdo con la administración estatal, estas acciones buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley en el ejercicio del servicio público, mediante mecanismos de prevención, vigilancia y sanción.