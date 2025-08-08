Fernando Flores, alcalde de Metepec, inauguró la renovada calle Pedro Ascencio en los barrios de Santa Cruz y San Mateo.

Esta obra se logró con el diálogo entre el gobierno municipal, la empresa Galerías y la voluntad ciudadana, beneficiando a más de 120 mil personas.

La rehabilitación mejora la movilidad de habitantes y automovilistas que transitan por esta vialidad estratégica, detalló Fernando Flores.

Fernando Flores cumple compromisos de obra pública

Fernando Flores destacó que Metepec ejecuta una de las mayores inversiones con recursos propios en obra pública del Estado de México.

Fernando Flores inaugura calle Pedro Ascencio en Metepec (Cortesía)

Anunció que, en los cinco meses restantes del año, entregará 24 proyectos, incluyendo más calles renovadas e infraestructura urbana.

Además, anunció que:

Se instalarán 700 cámaras de videovigilancia.

Se incorporarán 116 patrullas, la mayoría ya en operación.

Se agregarán 9 mil luminarias.

Finalmente, Fernando Flores reafirmó que estas acciones responden a decisiones ciudadanas y a una visión de largo plazo para el desarrollo de Metepec.