El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, dio su 1er Informe de Gobierno ante más de 13 mil asistentes, destacando el avance en la entidad en los últimos 12 meses.

Fernando Flores señaló que todo esto se ha logrado “con amor y sin corrupción”, tomando las mejores y más complicadas decisiones, en diversos aspecto, como es el de la seguridad pública.

Ante la representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el Secretario General de Gobierno Luis Felipe Puente Espinosa; el alcalde resaltó el actuar para erradicar la corrupción, que tenía secuestrado el municipio.

Además de destacar las acciones en la etapa final de la pandemia, adquiriendo 10 mil pruebas rápidas para la detección del COVID, mismas que fueron aplicadas a la población de manera gratuita.

Uno de los principales objetivos de Fernando Flores era la recuperación económica de Metepec, por ello ideó un plan estratégico con empresarios y comercio local, además de eliminar trámites.

Se ubicó una rueda de la fortuna y un carrusel, se rehabilitó la fuente de la Tlanchana, entre otras acciones que incentivaron la reapertura de negocios y la creación de nuevas unidades económicas.

Esto fue determinante para que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), reconociera a Metepec como modelo nacional en materia de Mejora Regulatoria.

Fernando Flores, habló también sobre el retorno de la Feria de San Isidro con saldo blanco y una derrama de 50 millones de pesos, al igual que el Paseo de la Agricultura, la Feria del Taco y la reactivación del andador turístico con el programa insignia “Metepequeando”.

Fernando Flores, habló sobre las macro jornadas de empleo donde participaron más de 200 empresas que abrieron 3 mil vacantes, situación que fue también reflejo de la las inversiones por 800 millones de pesos que llegaron a Metepec en tan sólo 11 meses.

Esto permitió abrir 400 nuevos negocios, adicionalmente, anunció la llegada de inversiones por 4 mil millones de pesos en un nuevo complejo comercial.

En ese sentido, el edil enfatizó la reunión que sostuvo en julio en la Organización de Estados Americanos (OEA) acordando un programa de créditos para pequeños y medianos empresario.

Además de créditos a la palabra con banca Afirme, para tener financiamiento libre de intereses, dedicado a toda la población de Metepec.

Fernando Flores, también subrayó la donación de su sueldo vía un fideicomiso para los trabajadores del municipio.

En materia de seguridad, Fernando Flores recalcó la disminución del índice delictivo en casi 40 por ciento, datos corroborables con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Resultado derivado del actuar de la policía, dijo quien igual asiste a los vecinos como atrapa delincuentes, “más de 300 delincuentes ya no están en las calles y hemos recuperado 51 vehículos con reporte de robo en más de seis mil operativos”.

Lo cual es un gran avance para Fernado Flores en lo que respecta a anteriores administraciones en Metepec.

Por lo que respecta al Heroico Cuerpo de Bomberos, a quienes se ha dotado de equipo, resaltó la cobertura de cerca de 2 mil emergencias.

Además de lo anterior, otros logros de la administración en Metepec de Fernando Flores a destacar son los siguientes:

Todo esto sin olvidar la rehabilitación de unidades deportivas, becas para alumnos, entrega de computadoras a estudiantes, mantenimiento de alcantarillado, campañas de reforestación y esterilización de animales; entre muchas otras cosas

Además destacó sus iniciativas para la protección a las mujeres, disponiendo para toda la población el botón y espacios naranjas que las atienden en casos de emergencia. Acciones reconocidas en Washington.

Fernando Flores destacó el destierro de la división, el enojo, la maldad y la mentira; valoró que son más los metepequenses buenos que los malos.

Señaló que creía en toda la gente de Metepec, en los niños por ser el presente, en los hombres que trabajan, en las mujeres que son incansables, y en los abuelos que son sabios.

Agregó que ha caminado al lado de sus vecinos para solucionar los problemas, superando todos los baches que han encontrado a lo largo del camino, como la mentira, los abusos y la corrupción.

Finalmente Fernando Flores agradeció a todos en Metepec y promete seguir trabajando por el municipio.

“Gracias a los vecinos que me recibieron en su casa, que me reclamaron una desatención o me invitaron un taco al medio día en plena gira, amamos a Metepec, y es un honor pisar esta tierra; creemos en su gente y me hierve la sangre cuando la maltratan, la ofenden o la critican; me siento orgulloso del trabajo de sus artesanos, sus empresarios, sus comerciantes…de las mujeres emprendedoras y los jóvenes que sueñan y veo cómo los cumplen…aquí tu decidiste que por un tiempo yo fuera el guía y su administrador…me diste la oportunidad de ser el velador y el vigía, el restaurador y recuperador de su grandeza y no lo he hecho solo, lo he hecho contigo, por ti y por tu familia, con tu mano que no me ha soltado”.

Fernando Flores, presidente muncipal de Metepec