Tras 17 meses de aseguramiento ministerial, la familia de Carlota Alfaro logró volver a su casa en Chalco tras la resolución judicial favorable por un caso de invasión.

La diligencia de entrega se concretó luego de que un juez reconociera a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota Alfaro, como la dueña legítima de la propiedad ubicada en Exhacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México.

Familia de Carlota recupera su casa tras invasión; juicio sigue en curso por delitos graves

La inspección y toma de posesión de la vivienda fue conducida por el abogado Arturo Santana, hermano de la propietaria e hijo de Carlota Alfaro.

Este proceso pone fin al resguardo estipulado por la Fiscalía del Estado de México, permitiendo el acceso familiar a la vivienda luego de más de quinientos días de permanecer asegurada.

Familia de Carlota vuelve a su casa en Chalco tras resolución judicial por invasión (Posta CDMX)

Durante el acceso al domicilio, la familia de Carlota constató afectaciones físicas derivadas del abandono, tales como humedad, suciedad, ratas, maleza, además de ropa y muebles de los invasores.

Por ello, la familia anunció que iniciará trabajos de acondicionamiento y desinfección de la vivienda, al tiempo que garantizó la devolución de las pertenencias ajenas a quienes comprueben su legítima posesión.

No obstante, pese a que lograron volver a su casa, el proceso penal contra Doña Carlota y sus hijos por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio sigue su curso.

Mientras los tribunales determinan si los imputados actuaron en legítima defensa, la propiedad se mantendrá formalmente a disposición de las autoridades para los fines legales pertinentes del caso.

Por su parte, Carlota Alfaro permanecerá en prisión domiciliaria, medida que le fue concedida debido a su edad y sus problemas de salud.