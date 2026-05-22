El gobierno del Estado de México presentó la estrategia “Destinos Futboleros”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual busca combinar el deporte, la cultura y el turismo con actividades gratuitas en distintas regiones del Edomex.

El programa contempla 14 sedes ubicadas en 12 Pueblos Mágicos, además de Toluca y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia. Además, la estrategia se desarrollará durante 29 días y coincidirá con el partido de despedida de la Selección Mexicana, programado el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

“Destinos Futboleros” impulsará turismo y cultura en el Estado de México

Como parte de esta iniciativa, los visitantes podrán disfrutar de actividades deportivas, gastronómicas, culturales y artesanales en distintas regiones mexiquenses.

Pueblos Mágicos mexiquenses ofrecerán actividades culturales y deportivas gratuitas (cortesía)

Entre las principales actividades destacan el Torneo entre Pueblo Mágicos, la exposición fotográfica “Estadio de México”, pabellones gastronómicos y artesanales, así como presentaciones artísticas y recorridos turísticos denominados “Ruta Balón”.

Además, la Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá conciertos especiales en algunas de las sedes participantes para fortalecer la oferta cultural del programa.

Pueblos Mágicos mexiquenses ofrecerán actividades culturales y deportivas gratuitas (cortesía)

Cada punto contará con módulos de información turística y espacios dedicados a la promoción artesanal, donde productores locales podrán exhibir y comercializar sus piezas.

Con “Estado de México, un Destino Futbolero”, las autoridades buscan atraer visitantes, fortalecer el turismo regional y generar una experiencia que combine tradición, entretenimiento y pasión por el futbol.