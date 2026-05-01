El Estado de México dio un paso relevante en materia de bienestar animal con la entrada en vigor de una nueva legislación que castiga con mayor severidad los actos de crueldad. Las sanciones contemplan multas de hasta 35 mil pesos y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

La Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal fue impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se establece un cambio de enfoque al reconocer a los animales como seres sintientes, lo que implica garantizarles condiciones dignas y protección jurídica.

Multas y sanciones por maltrato animal en Edomex

Esta ley contempla castigos para conductas como el abandono, la negligencia en el cuidado, mantener a los animales en condiciones inadecuadas o provocarles daño físico. En casos graves, las multas pueden alcanzar los 35 mil pesos, mientras que faltas menores también podrán derivar en sanciones económicas o arresto.

Nueva ley en Edomex reconoce a los animales como seres sintientes y castiga el maltrato (cortesía)

Además de las penalizaciones, el nuevo marco legal incorpora medidas de carácter preventivo, como la realización de trabajo comunitario en espacios de protección animal, campañas de sensibilización y acciones educativas para fomentar una cultura de respeto hacia los animales.

Como parte de esta política pública, el gobierno estatal ha fortalecido la coordinación con municipios para mejorar la atención y rescate de animales en situación de riesgo.

Nueva ley en Edomex reconoce a los animales como seres sintientes y castiga el maltrato (cortesía)

Entre las acciones destaca la implementación de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta), enfocada en el control poblacional, atención veterinaria y promoción de la adopción responsable.

Este modelo busca no solo sancionar, sino atender las causas del maltrato animal mediante la participación social y la educación, con el objetivo de generar cambios sostenibles en la convivencia entre personas y animales.

Nueva ley en Edomex reconoce a los animales como seres sintientes y castiga el maltrato (cortesía)

Con estas medidas, el Estado de México avanza hacia un esquema más estricto en la protección animal, donde las conductas de violencia dejan de ser toleradas y comienzan a tener consecuencias legales claras.