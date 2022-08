Enrique Vargas del Villar, el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura del Estado de México (Edomex) en las elecciones de 2023, es señalado de comprar un terreno de manera irregular, no obstante ya salió a negarlo y decir que es un ataque por sus aspiraciones políticas.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, Enrique Vargas del Villar habría comprado una mansión a una mujer que tenía 20 meses de haber muerto, no obstante, el ex alcalde de Huixquillucan aclaró que se trata de un terreno y no de una mansión.

Otra de las irregularidades señaladas es que compró el inmueble en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, a solo 10 por ciento del valor del mercado.

Enrique Vargas del Villar ve ataques directos en la publicación de la compra de su terreno

Enrique Vargas del Villar difundió la madrugada de este martes que fue pedida su versión por parte del periódico pero no fue incluida en la nota, por lo que insiste en ataques directos.

El periódico Reforma afirma que el metro cuadrado en esa zona va de los 35 mil a los 59 mil pesos, pero pagó cinco mil 397 pesos por metro cuadrado.

De la misma manera dijo que hizo trato con la hija y no con la señora que se señala está muerta, María Eugenia Romero Madrid, y a la que él representaba, tal como señala la escritura.

El terreno referido se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, en la zona de Paseo de los Laureles.

Enrique Vargas se vendió a sí mismo la propiedad una mujer a la que representaba

La propiedad tiene 630 metros cuadrados y en esa operación Enrique Vargas no solo fue comprador sino representante de la anterior propietaria y vendedora la de la casa: María Eugenia Romero Madrid.

María Eugenia Romero Madrid falleció el 7 de marzo de 2016 y la escritura pública 104, 187 del 13 de noviembre de 2017 señala que se adquirió esa casa por Enrique Vargas del Villar y su esposa Romina Contreras.

Es decir, Enrique Vargas del Villar vendió a sí mismo y a su esposa, la casa de la persona que representaba.

“Consta que María Eugenia Romero Madrid de Huerta Castro representada por Enrique Vargas del Villar, vende(n) a (al): Romina Contreras Carrasco y Enrique Vargas del Villar, quienes adquieren la propiedad del inmueble descrito en este folio.” Escritura pública 104, 187

Notario que atestiguó compra de terreno es vinculado con casos polémicos

Leonardo Alfredo Beltrán Balderas fue el notario que avaló la venta. El primer aviso de compraventa se inscribió en el Registro Público el 30 de mayo de 2016, dos meses después de la muerte de Maria Eugenia Romero Madrid.

Leonardo Alfredo Beltrán Balderas tuvo que ver con atestiguar la creación de empresas que estuvieron involucradas en una red de lavado de dinero de Joaquín “el Chapo” Guzman y el caso de la Estafa Maestra, de acuerdo con reportes periodísticos.

Enrique Vargas afirma que hizo trato con hija de persona muerta

Enrique Vargas ha señalado que el trato fue con la hija de Maria Eugenia Romero Madrid, de nombre Maria Teresa Huerta Romero.

El precandidato panista insistió que Maria Teresa Huerta Romero tuvo un poder notarial del 26 de mayo de 2008, pero a partir del 5 de febrero de 2010 no tuvo relación con ella.

Desmiento categóricamente a Periódico Reforma en su publicación. Maneja información totalmente falsa en su publicación de hoy, 30 de agosto de 2022.



Al respecto aclaro lo siguiente: ⬇️ — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) August 30, 2022

Y es que en esa fecha se le otorgó el poder irrevocable para los actos de dominio con todas las facultades de dueño. Fue precisamente que comenzó a construir una casa de 2008 a 2010.

Enrique Vargas del Villar dijo que como lo había anunciado, vendrían calumnias en su contra ante su posicionamiento político rumbo a las elecciones de 2023 en el Estado de México.